俄蘇-27危險逼近 黑海攔截美EP-3偵察機

一架俄羅斯蘇-27戰機2017年6月19日在波羅的海國際空域上空攔截美國RC-135U偵察機的資料照。（美國歐洲司令部）

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中時電子報

3名美國五角大廈官員說，一架俄羅斯蘇-27戰機，在黑海國際空域上空危險逼近一架美國海軍偵察機進行攔截，雙方相距不到1.5米。

據CNN與美國國家廣播公司新聞（NBC News）網29日報導，在俄羅斯戰機的危險舉動下，美軍偵察機被迫提前結束任務，而美國駐歐海軍（U.S. Naval Forces, Europe）也證實了這起事件。

美國駐歐海軍發言人琨茜（Pamela Kunze）說，由於這架蘇-27逼近不到1.5米，直接切入EP-3電子偵察機的航線，迫使它必須飛越俄國戰機的噴射洗流（jet wash）。

琨茜指出，整個攔截行動共持續了2小時40分鐘，而危險的行動提高了誤判與空中相撞的風險。她說，美方是依據國際法行動，並沒有挑起俄方的這次行動。

而俄羅斯國防部堅稱，蘇-27戰機攔截美國偵察機時，也嚴格遵守國際法。它在聲明中說，一架蘇-27戰機奉命攔截接近俄國領空的「不明空中目標」，在保持安全距離的狀況下，確認那是美國ER-3E偵察機後，便加以通報，並在旁伴飛，阻止它侵入俄羅斯領空。

自從俄羅斯2014年佔領烏克蘭領土克里米亞後，黑海便成為引發俄國與北約緊張的焦點，北約和美國經常指控俄羅斯，派戰機危險地逼近軍機與軍艦。

(中時電子報)

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文章來源：Russian fighter intercepts U.S.reconnaissance plane over Black Sea

文章來源：Russian jet flies within 5 feet of US Navy plane, Pentagon says

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