美國防部：維持傳統軍售 反對任何對台灣人民脅迫

2018年01月30日 09:37 中時 江靜玲

美國國防部負責戰略與軍力發展的副助理部長柯伯吉（Elbridge Colby）29日指出，美國國家安全戰略報告明確表示，美國信守基於三公報和《台灣關係法》的政策，會維持美國傳統軍售政策；柯伯吉說，美國反對任何對台灣人民的脅迫或脅迫意圖，以及有助於台灣避免這種情況的能力。

柯伯吉是在華府外籍記者中心就國防部日前發表的國防戰略報告舉行簡報，針對媒體詢問該報告未提及台灣，台灣在區域內是否有可扮演的角色和影響時，表達前述看法的。

席間另有媒體詢問，川普政府的國安戰略報告和國防戰略報告都把中國大陸視為競爭對手，遭中方批評為充滿冷戰思惟。對此，柯伯吉表示，美國的報告並非冷戰戰略，且恰好相反，是一個自由開放有秩序的戰略；美國要維繫二戰後與盟邦在區域內建立的國際秩序，這將是美國軍事未來投資的重點。

柯伯吉說，但美國也要切實面對中國在過去幾十年專注專注於致力發展能介入或阻絕美國投入軍力的能力的現實，美國必須改變防禦態勢，以維持一個自由開放的秩序。他表示，中國是這個秩序中的受益者，如果中國願意更加遵守自由開放，像是東海和南海的自由航行，未來將是一個沒有脅迫的和平願景。

柯伯吉表示，這份報承認中俄是美國的競爭敵手，美國不是要尋求衝突，而是藉此避免衝突。他並再三強調，「好圍籬促成好鄰居」的相互尊重的概念。

至於美國是否考慮在印太地區建立多邊安全機制，柯伯吉表示，在最新的戰略報告中，美國明確表示會在合作計劃上擴大區域諮商機制，調整美國過去在區域內偏重於雙邊的同盟關係，更有彈性且涵蓋更多連結。對於美國是否會在印太地區發展成類似北約的組織，他則拒絕進一步說明。

(中時)