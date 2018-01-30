票選下一任台北市長結果一面倒 陸網友分析原因

陸網友票選下一任台北市長結果一面倒。(合成資料照)

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中時電子報

2018選舉將近，大陸網友在《天涯論壇》舉辦「你認為下一任的台北市長會是誰？」網友將現任台北市長柯文哲與另外3位表態參選人列為選項，另也列「其他」，柯文哲以78%取得超大領先。

截至出稿時間，領先的為無黨籍柯文哲78%(332票)、第二為國民黨鄭麗文8%(34票)、第三是國民黨丁守中6%(27票)、第四則是其他4%(21票)、最後為民進黨立委姚文智2%(10票)。

網友分析，柯文哲勝在一、KMT實在扶不上牆。二，DPP內部畏首畏尾、分裂。DPP如果讓藍營得了台北市，那麼必然蔡英文會被逼宮卸去黨主席，2020年也被迫讓賴清德選「總統」因此，蔡英文捏著鼻子，也不得不支持柯文哲。三、還是幾個爛棗子裡，選一個不那麼爛的。柯文哲是個缺乏行政能力和管理能力的，機會主義者。四、柯文哲的反藍綠統獨的意識形態口號，確實贏得部分中間選民的認可。五、從台大校長的遴選結果裡，已經看出台灣精英階層在轉向了。

另有網友評論「柯P和大陸關係不算僵，台灣人肯定能認下來」、「柯P與其他政客比還算是個政治家，不看藍綠看台灣，他在找一條台灣未來的路。現在有些政客坐不住了，政客怕真實，遇到真實就沒有欺騙的空間了。」、「柯p墨綠，藍綠票通吃，誰人可敵？」、「反正選來遠去都一樣，不如選個智商高點的，識時務」。

但也有網友質疑「不過說起來，柯文哲幹了快4年，台北市民能說出幾件他在任時的政績？當初他選舉時的政見兌現了幾樣？最近幾天搞什麼青年住宅開工，2014年選舉時就是他政見了，要幹完一屆才開工，明顯是為馬上的選舉。但市民好像除了他又沒的選的，台北沒人反思嗎？」

(中時電子報)

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文章來源：天涯

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