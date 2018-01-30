拍桌事件後與吳沛憶同台 余筱萍：爸爸只是太愛我

2018年01月30日 10:05 中時 陳燕珩 、 陳君瑋 、 黃鈺潔

台北市中正萬華區綠營市議員參選大爆炸，該區參選人余天女兒余筱萍及綠營新人吳沛憶出席專訪，在主持人及記者要求下兩人多次擁抱。（陳君瑋攝）

余筱萍與吳沛憶出席專訪，談話間笑聲不斷。（陳君瑋攝）

余筱萍還笑說要把自己的弟弟余祥銓介紹給吳沛憶。（陳君瑋攝）

節目前吳沛憶分享暖暖包給余筱萍。（陳君瑋攝）

余筱萍及吳沛憶在主持人及記者要求下兩人多次擁抱。（陳君瑋攝）

民進黨新北市黨部主委余天上周在中執會拍桌嗆總統，不滿女兒余筱萍要參選北市中正萬華區議員，黨中央還派「小英子弟兵」吳沛憶競選同選區，引發一連串風波。余、吳上午一同接受《蔻蔻早餐》電台專訪，互動熱絡，余筱萍直呼爸爸「EQ太低」；吳沛憶則笑說，要感謝余大哥讓她知名度上升。

拍桌事件過後，余筱萍、吳沛憶再度同台亮相，兩人進場時牽手、擁抱，不見劍拔弩張的火藥味。余筱萍表示，在家裡從沒討論過吳參選的事，看新聞才知道爸爸生氣，本來就很不喜歡被媒體追著問，爸爸還這樣發飆，「覺得很煩」，直呼他情緒管理不好，但絕對不是針對吳沛憶個人，「爸爸只是太愛我了」。

吳沛憶則說，去年她考慮參選時，雖得知余筱萍也有意願參選，但目前連初選都還沒登記，大家只是表態，加上她在台北長大，對社區再造很有興趣，中正萬華一直在推動老城區再生，考量未來想做的事，就選擇該選區，沒有刻意要向誰踢館。

至於被質疑新人加權制度不公，吳沛憶說，加權方案是黨代表一起討論的，目的是擴大民進黨青年儲備人才，絕不是為她量身訂做，對於余天拍桌怒嗆，她稱民進黨開會向來就是直來直往，這樣才是真的在溝通。不過這事件後，對選區另5個黨內新人有點不好意思，「怎麼好像只有我們兩人在選。」

日前傳出，民進黨中央請金主每人幫吳沛憶募100萬，吳澄清說，這完全是匿名爆料的謠言，選舉經費是靠自己工作存的錢、留學基金，另向跟家人、朋友借錢，募款很困難，現在跑選舉很節省開支；余筱萍則大方說，余天有出一點錢，也向他朋友借錢，若沒選上就慢慢還給爸爸。

外界質疑，吳沛憶與黨高層熟識，選舉站台較有優勢。不過吳沛憶強調，初選階段黨幹部不能推薦任何候選人，所以她的競選看板是用「小英栽培」，而不是「小英推薦」，栽培是事實的描述。且她未仰賴黨中央資源，都是一人在跑選舉，之前認錯里長還被笑「都沒人帶」。

余筱萍則說，吳是小英子弟兵，對她沒造成什麼壓力，自己是很隨興的樂天派，只是每天被問「靠爸」很煩，她的爸爸就是余天，不然怎麼辦。

訪談過程中，兩人還相互稱讚起對方，余筱萍笑說，吳有政治專業，她是政治菜鳥，出來選純粹是想熱心助人；吳沛憶則認為，余從小就面對公眾壓力，做什麼都被社會放大解釋，這次事件很多人要她跟余多學習，面對外界眼光要更放鬆、更自然。

至於跑基層遇到的趣事，兩人異口同聲說，老人對市長柯文哲砍掉敬老金很不滿，要民進黨絕對不要跟他合作，會把基層意見反映給黨內。不過她們也強調，反柯的人很多，但也有人更討厭國民黨，也有選民擔心推自己人，會讓國民黨漁翁得利。

(中時)