補教師誘人妻「欲仙欲死」 上訴高院大逆轉

2018年01月30日 09:52 中時電子報 張國欽

屏東一家安親班一名王姓已婚男師與一名學生的媽媽謝女，在LINE聊天充滿搧情暖昧字眼「試試看青春肉體、欲仙欲死」、「技術檢定一下」、「房子妳挑一棟、挑危險期啦！」，謝夫發現怒而提告，王男2審原判有罪，但上訴高院發回更審後，認定王男只是慫恿，並未誘使謝女離婚，案情逆轉改判王男無罪，謝夫仍可上訴。

判決指出，謝夫指王男明知謝婦有家室，竟在2014年10月至11月間密集與謝婦交往聯繫，還曾相約出去唱歌。同年11月4日深夜10時至11時許，兩人在1個半小時內互傳LINE曖昧訊息，「陰謀是. . .Motel? . . . 和你. . . 私定終身. . . 做了就負責. . . 試試看青春的肉體. . . 欲仙欲死. . . 技術檢定一下. . . 去開room . . .懷孕了, 房子妳挑一棟. . . 挑危險期啦！」，其中王男傳送「早晚要做的. . . 早生貴子. . . 母因子貴. . . 中了就知道. . .DNA就可換契了. . . 或許妳結紮了. . . 找你生. . . 和妳結. . . 明天做. . . 試水溫. . . 看技術及雞絲可以嗎? 」等給謝女，企圖誘使謝婦和他性交並脫離家庭，幸好謝婦猶豫後沒答應。

《蘋果日報》報導，王男到案時坦承傳送這些訊息給謝婦，但堅決否認有和誘犯行，辯稱他與謝婦的對話純屬玩笑，是因為謝婦「很敢講」，才會配合謝婦聊天。自己也是有家庭的人，絕無引誘謝女脫離家庭的意思等。但檢方不採信，仍依意圖性交而和誘有配偶之人脫離家庭未遂罪將王男起訴。

屏東地院1審認定王男的言行不構成和誘判無罪，謝夫不服上訴2審，高雄高分院改認定王男有罪，判他5個月徒刑，得易科罰金，不過王男上訴最高法院翻案成功，改判全案發回高雄高分院更審。

高雄高分院更2審認為，王男簡訊內容最多僅能認定他有引誘謝婦與他通姦，但是否離婚應是謝婦與丈夫可以自行決定，並非王男所能控制，且謝婦是否要離婚脫離家庭，也是她自身合法權益行使範圍，因此改認定王男無罪。

(中時電子報)