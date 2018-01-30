被迫取消70加班機 廈門航空：提供免費退票和改期服務

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旺報

交通部29日仍維持暫緩東航、廈航176班春節加班機；對此，廈門航空30日發表聲明稱，廈航無法持續等待台灣有關部門的答復，被迫取消70班春節加班機，但提供免費退票和改期服務。

聲明表示，截至目前，廈航根據兩岸旅客需求申請的2018年兩岸春節加班計劃，台灣民航主管機構依然暫不予以核准，台灣同胞乘坐加班航班返鄉過年與親人團聚的行程遲遲無法落實。

聲明稱，隨著2018年春節的日益臨近，作為一家負責任的航空公司，為了讓目前預訂和計劃預定的旅客盡快提前調整計劃，避免再次給兩岸同胞春運期間返鄉和出行造成困難，廈航無法持續等待台灣有關部門的答復，被迫取消70班春節加班機。

聲明指出，為了盡量減少航班取消對旅客造成的不利影響，廈航將為上萬名已預定機票的旅客提供免費退票和改期服務，全力做好服務保障工作，對於航班取消給旅客造成的不便，廈航深表歉意。

聲明稱，此次台灣方面無視兩岸人民往來需求，拿民眾權益作為籌碼，拒不批復春節加班計劃，導致數萬名台商春節無法舒心回家，這種背離人心為難台胞的做法，嚴重傷害兩岸人民的感情，廈航對此表示強烈不滿與譴責。

聲明強調，廈航再次強烈呼籲台灣有關部門能夠從兩岸人民福祉出發，順應民意，滿足民眾迫切需求，不要人為阻撓台灣同胞的返鄉步伐。

(旺報)

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