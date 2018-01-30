超厲害！大成商工抱回全國餐飲大賽雙冠軍

雲林縣大成商工學生林辰俞（左）、郭怡伶抱回TIFBA樽鼎盃全國餐飲大賽大專、高中職托盤組雙冠軍。（許素惠攝）

友善列印
中時
雲林縣大成商工學生黃仲德在TIFBA樽鼎盃全國餐飲大賽中，摘下Coco都可飲調高中職組季軍，並獲得6000元獎金。（許素惠攝）

大成商工餐飲科郭怡伶、林辰俞參加第三屆TIFBA樽鼎盃全國餐飲大賽，力克大專、高中職等500位高手，勇奪托盤組雙冠軍，另有6人獲得佳作；而黃仲德則拿下Coco都可飲調高中職組季軍，並獲得6000元獎金。

校長賴信成表示，該比賽由TIFBA中華民國國際餐飲協會主辦，競爭十分激烈，尤其有許多是科技大學學生，專業養成的時間，比起高中職生足足多出一倍，該校能脫穎而出，殊屬不易。

抱回雙金牌的郭怡伶、林辰俞比賽臨場反應敏捷，走路儀態端莊，而且始終面帶微笑，大獲評審青睞。此外，劉冠宏、張沛珍、林芷芊、林伯松、黃仲德、謝郁雪則榮獲佳作。

指導老師楊聖豪指出，Coco都可飲調賽部分，主辦單位希望比賽作品商業化，因而規定作品以商業價值為考量，希望挑出符合業界需求的優秀作品，托盤佳作的黃仲德敏銳且專業地掌握要領，獲得評審肯定名列第三，也得到6000元獎金。

另位指導老師王思汎說，技職學生最需要發揮實作的技能舞台，技能向上發展，也促使學生為了考取證照，變得更積極主動地投入學科的準備。例如該校三年級沈怡珊、蕭彩翎自從接觸了調酒之後，更了解技術的重要性，經努力，已通過中餐、中米、飲調、中麵、烘焙、餐服與西餐等證照，目前正賣力準備乙級證照考試。

(中時)

驚！桃園煉油廠爆炸 22條油管經… 新春年年有「魚」！新北抽驗上市…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。