超厲害！大成商工抱回全國餐飲大賽雙冠軍

2018年01月30日 10:00 中時 許素惠

雲林縣大成商工學生黃仲德在TIFBA樽鼎盃全國餐飲大賽中，摘下Coco都可飲調高中職組季軍，並獲得6000元獎金。（許素惠攝）

大成商工餐飲科郭怡伶、林辰俞參加第三屆TIFBA樽鼎盃全國餐飲大賽，力克大專、高中職等500位高手，勇奪托盤組雙冠軍，另有6人獲得佳作；而黃仲德則拿下Coco都可飲調高中職組季軍，並獲得6000元獎金。

校長賴信成表示，該比賽由TIFBA中華民國國際餐飲協會主辦，競爭十分激烈，尤其有許多是科技大學學生，專業養成的時間，比起高中職生足足多出一倍，該校能脫穎而出，殊屬不易。

抱回雙金牌的郭怡伶、林辰俞比賽臨場反應敏捷，走路儀態端莊，而且始終面帶微笑，大獲評審青睞。此外，劉冠宏、張沛珍、林芷芊、林伯松、黃仲德、謝郁雪則榮獲佳作。

指導老師楊聖豪指出，Coco都可飲調賽部分，主辦單位希望比賽作品商業化，因而規定作品以商業價值為考量，希望挑出符合業界需求的優秀作品，托盤佳作的黃仲德敏銳且專業地掌握要領，獲得評審肯定名列第三，也得到6000元獎金。

另位指導老師王思汎說，技職學生最需要發揮實作的技能舞台，技能向上發展，也促使學生為了考取證照，變得更積極主動地投入學科的準備。例如該校三年級沈怡珊、蕭彩翎自從接觸了調酒之後，更了解技術的重要性，經努力，已通過中餐、中米、飲調、中麵、烘焙、餐服與西餐等證照，目前正賣力準備乙級證照考試。

(中時)