嘉義城隍廟發表鴻運袋　外籍交換生扮財神跳加官

2018年01月30日 10:02 中時 呂妍庭

外國交換生化身財神爺跳加官，看起來喜氣洋洋。（呂妍庭攝）

嘉義城隍廟今年以五路財神符咒為主題設計紅包袋「五福鴻運袋」。（呂妍庭攝）

嘉義城隍廟今年以五路財神符咒為主題設計紅包袋「五福鴻運袋」，將在農曆年前限量發行送給民眾，30日上午廟方請來多位外國交換生獻上「跳加官」祈福舞，西方臉孔下穿上財神服、鳳仙裝，既衝突又有趣，加上交換生青春活潑的舞姿和表情，讓城隍廟洋溢濃濃年味。

城隍廟新任董監事團隊為在新的一年，展現新氣象，創新設計「五路財神，五福鴻運袋」，董事長賴永川說，紅包袋取「符袋」與「福袋」同音喻意，每組福袋各有黃、綠、白、紅、黑5款燙金紅包袋，象徵著五方財神齊聚，一次就能收盡中、東、西、南、北五方財神，讓拿到紅包的民眾新的一年發發發。

賴永川指出，廟方將在2月3、4日兩天上午9點起在廟埕免費贈送1000個「五路財神，五福鴻運袋」給民眾，歡迎想迎財、納福接鴻運的民眾來現場索取，2月10日起到廟裡拜拜添100元香油錢的民眾也能索取城隍爺及財神爺共同加持的限量「五福鴻運袋」。

五福鴻運袋發表會上，由火焰舞蹈團創意總監孫嘉蓉編排的升官發財吉祥祈福舞亦首次發表，由扶輪社多國交換生帶來「天官賜福」、「加官晉祿」、「福祿雙全」財神舞，獻給城隍廟的五路財神，也希望現場觀眾看了都有好兆頭。

(中時)