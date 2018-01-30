喬登vs.布雷迪 誰是最偉大運動員

湯姆布雷迪(左)與麥可喬登。(美聯社)

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中時電子報
／綜合報導

新英格蘭愛國者隊明星四分衛布雷迪（Tom Brady），將於2月5日領軍衝擊生涯第6座超級盃(Super Bowl)冠軍，如果布雷迪和愛國者隊衛冕成功，那麼，他和生涯擁有6只NBA總冠軍戒指的「飛人」麥可喬登（Michael Jordan）可以相提並論嗎？又是誰比較厲害呢？

隨著第52屆超級盃登場的日子逐漸接近，美國體壇和廣大的球迷們也紛紛開始回顧那些曾在運動圈奮鬥多年且戰績彪炳的名將，究竟，誰才算得上是美國運動界最偉大的運動員呢？

如果要在台灣進行喬登和布雷迪誰最偉大的投票，無疑的，在台灣擁有廣大球迷的NBA支持者的首選，必然是喬登更勝布雷迪一籌。然而，退一步想，大家也別忽略了在北美職業體壇居於領導地位的NFL，布雷迪在美國球迷的心目中，或許要更偉大一些吧？

事實上，職業籃球和職業美式足球都是團隊運動，惟有團隊戰力的發揚才能創造出更多克敵制勝的契機。在喬登率領公牛6度掄元的時代，他有皮朋、庫柯奇、羅德曼等人相助；而布雷迪耀眼的5冠光環中則少不了老搭檔葛朗考斯基的力挺。如果硬是要把這二位備受體壇推崇的英雄人物拿來做個人比較，恐怕難免失之主觀、也有欠公允吧？

看看兩位英雄的個人生涯紀錄：

喬登：6次NBA總冠軍、6次總冠軍戰MVP、14次入選明星隊、生涯季後賽戰績30勝7敗、NBA生涯得分榜排名第4

布雷迪：5次超級盃冠軍、4次超級盃冠軍MVP、13次入選明星隊、生涯季後賽戰績27勝9敗、NFL生涯傳球達陣碼數排名第3

各位球迷，這兩位大人物誰是你心目中最偉大的運動員呢，你有答案嗎？

(中時電子報)

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