開放核食輸台？孫大千要民進黨政府先答六問題

圖為民眾反日本核災食品。(資料照片)

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中時電子報

日本核災區食品是否解禁輸台引發關注，衛福部長陳時中昨表示，核災事件發生已經很多年，日本食品政策也需檢討，未來可能會比照美國，改為禁止高風險食品輸入。對此，前國民黨立委孫大千說，在民進黨政府準備開放日本核災食品輸入台灣之前，先回答六個問題。

陳時中昨天在新春記者會被問到「日本核災地區食品是否解禁」時表示，談到核災區食品，必須先要釐清「日本食品」還是「核災食品」，若是核災食品永遠不會開放，如果沒有受核災汙染的日本食品，根據國際貿易相關規定與民眾的需求，應做適度的開放，透露讓日本5縣食品解禁。

對此，孫大千要求民進黨政府先回答六個問題，包括一、日本福島核電廠放射性輻射物質外洩時，最主要之一是銫-137，它的半衰期至少三十年，甚至要三百年才會完全消散。現在才過了七年，政府為什麼可以保證安全？第二，長期食用遭輻射污染食品嚴重恐患甲狀腺癌、血癌、骨癌等，或心、肝、腎衰竭，還會造成孕婦流產、畸胎。民進黨是打算讓台灣「亡國滅種」嗎？第三，目前根本沒有有效方式可將放射性物質排出體內，所以，民眾切忌攝取遭輻射污染食品。民進黨的政治人物們倘若開放日本核食進口，敢讓家人孩子食用嗎？

第四，中國大陸至今仍然可以堅持原則，毫不退讓。台灣有什麼理由比不過中國大陸呢？第五，民進黨為了要交換日本政府的支持來對抗中國大陸，真的要不惜犧牲人民的健康和子孫的幸福嗎？最後他問，「蔡英文總統，這也是『台灣價值』嗎？」

(中時電子報)

文章來源：孫大千Sun, Ta-Chien臉書

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