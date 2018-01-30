因酷寒造成水管凍裂 日本新潟多縣近2萬戶停水

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日本今年冬天酷寒，對民眾的生活造成極大的影響，新潟縣佐渡市的水管凍裂，使佐渡市約4成市民、1萬戶人家停水。石川縣也有約8千戶以上因水管凍結而無法用水。

新潟縣佐渡市因持續積雪、低溫等現象，使住宅水管破裂等事件頻傳，許多地區大規模停水，超市的礦泉水、食品等也賣到缺貨，對市民的生活造成很大的影響。

佐渡市已有1萬戶停水，受到停水的影響，市內的消防栓無法使用，也使醫院、特別養護設施、老人院等的住院患者、老人無法入浴。

佐渡市急於掌握水管破損的狀況，但目前尚無法確定何時才能完全修復。30日也在佐渡市內設了19個供水站，以暫時解決民眾的基本用水問題。

受觀光客喜愛的石川縣受到上週末那一波寒流的侵襲，能登地方29日有8個市町、超過8千戶因水管凍結、破裂而停水。

各市町已採取分送防災儲備用保特瓶飲用水、出動供水車等措施，但仍有許多地區不知何時才能恢復供水。

石川縣輪島市逾1700戶停水，市政府於30日上午召開緊急防災對策會議，並用防災無線廣播呼籲民眾節約用水。

石川縣知事谷本正憲向媒體表示，「視情況而定，可能必須向日本自來水協會和自衛隊請求派遣供水車。學校水塔的水好像也減少很多，很擔心無法確保為預防流行性感冒的洗手用水。」

(中時)

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