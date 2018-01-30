笨港傳薪學院 打造50年代懷舊閱讀空間

笨港傳薪學院，打造50年代懷舊閱讀空間。（張朝欣攝）

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中時
／雲林報導

最近懷舊閱讀空間蔚為風尚，誠品書店在斗六市雲中街推出「雲夢製造所」，北港鎮光明屋獨立書店也打造「笨港傳薪學院」，老房舍內全部採用5、60年代家具，配合懷舊音樂的流洩，提供民眾新春閱讀好去處。

光明屋獨立書店位於北港鎮光明路上，是棟60年歷史的老建物，藍色磁磚搭配白色鐵窗花，呈現早年的書香世家氣息。此處為北港諸元醫院蔡深河家族所有，現任院長韓明榮熱心地方藝文，無償提供做為獨立書店。

書店負責人蔡享潤表示，光明屋為2層樓建築，後方有1處小庭院，環境清幽，除了是獨立書店，也結合小農市集、文創商品、藝文空間、培習場域、咖啡館等功能，提供民眾1處充滿懷舊的閱讀休閒空間。

1樓書籍展示室以醫院木製看診間改造而成，是北港博愛醫院洪坤賢家族提供，原本放置藥罐、病患資料的木櫃，搖身一變成為大型書櫃；還有由老舊縫紉機改造的書桌、辦桌圓書桌，充滿古早味。

2樓由古玩蒐集者吳修明以黑膠唱片與匣式、卡式錄音帶為主題，配合老照片、舊物品，布置成懷舊音樂空間，在音樂流洩中閱讀，是春節假期的另1種選擇。

蔡享潤說，特色閱讀空間，是未來台灣的另1種藝文發展，咖啡館是最早的特色閱讀空間，國內外許多文學家都喜歡在咖啡館沈思創作，獨立書店將是繼咖啡館後，最具潛力的特色閱讀空間。

(中時)

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