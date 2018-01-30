總價145億 以色列擬售二手F-16予克羅埃西亞

以色列空軍現役的F-16戰機。（圖/以色列國防部）

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中時電子報

據以色列耶路撒冷郵報（Jerusalem Post）報導，以色列總理內坦雅胡（Benjamin Netanyahu）在達沃斯（Davos）經濟論壇上，與克羅埃西亞總理普蘭科維奇（Andrej Plenković）達成共識，擬將以5億美元（約145.6億台幣）的金額，出售以色列麾下30架F-16戰機（F-16 Fighting Falcon），協助克羅埃西亞完成戰力升級，此提案也同時獲得原製造商洛克希德馬丁（Lockheed Martin）的認同。內坦雅胡透過推特表示，此軍售案勢必能加深與強化以克兩國的連結。

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被譽為美國及其盟友間最重要的現役戰機之一，F-16戰隼戰鬥機當之無愧。F-16於1975年被美國空軍選為第四代主力戰機，一開始由通用動力（General Dynamics）研製，後轉由洛克希德馬丁負責。由於它的高知名度與實戰經驗豐富，立刻引起多國的注意與採購，也因此出現許多衍生款，其中以A/B、C/D與E/F最廣為人知，外銷數量多達2,000多架。以色列麾下的F-16戰機，經大量採用自製的組件後，改稱為F-16I型戰機。

準備起飛中的以色列F-16I戰機。（圖/以色列空軍）

以色列不僅擁有除美國空軍、海外最大規模的F-16戰機機隊，更多年對麾下戰機自主進行升級。根據報導指出，本次向克羅埃西亞出售的戰機中，除現役的C/D型外，亦會包含一部份退役的A/B型。克羅埃西亞空軍本次是計畫，逐步淘汰現役老舊的12架米格21戰機（Mikoyan MiG-21），除以色列空軍選項外，克國亦在考慮瑞典紳寶（SAAB）的獅鷲戰鬥機（JAS 39 Gripen）和法國幻象（Dassault Mirage）戰機系列。

(中時電子報)

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