玉山冰封 雪管＋「靜山」2月停止入園

玉山晨雪，排雲山莊醫護站周邊，積雪達5公分。（玉山國家公園管理處提供）

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排雲山莊雪況。（玉山國家公園管理處提供）
玉山北峰氣象站及遠處的玉山主峰，呈現一片銀白世界。（中央氣象局提供提供）
玉山群峰雪況。（玉山國家公園管理處提供）
玉山冰封，雪管＋「靜山」2月停止入園。（玉山國家公園管理處提供）

受到強烈大陸冷氣團及華南雲雨系移動影響，玉山29日深夜及30日凌晨有雪，北峰氣象站雪厚2公分，攀登玉山的主要營宿地排雲山莊，積雪更是達到5公分，玉山國家公園管理處清晨啟動雪地管制；由於2月原本即將實施靜山，主群峰步道將將封閉到下月底。

中央氣象局表示，設在海拔3858公尺的玉山北峰氣象站，從30日凌晨3點30分開始飄下雪花、5點20分停止，清晨6點雪厚2公分；目前山上轉晴，但不排除午後又會另波雲雨靠近，所以還是會有下雪機率。

標高3402公尺的排雲山莊，從29日深夜10點40分開始下冰霰，之後夾雜雪花，同樣在5點20分停雪。由於已達「排雲山莊積雪厚度5公分，或下雪下到3000公尺左右的白木林」之雪地管制條件，玉管處立即勸阻19名已住山莊準備攻頂的山友，停止攀登。

玉山國家公園管理處副處長林文和指出，玉山國家公園主、群峰區域，原本在2月即常態性實施「靜山」；如果排雲山莊以上，31日雪況仍未消融，除當天繼續管制外，還將延續銜接2月靜山，一直到2月底，主群峰步道都將處於封閉禁入狀況。

林文和表示，玉山靜山的定位與封山並不完全相同，靜山雖禁止一般山友入園攀登，但對於雪地裝備齊全之學術研究、監測、訓練者得以專案申請；封山則是全面禁止入山。

(中時)

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