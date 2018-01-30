黑心豆芽菜賺很大 元品孫家四口全起訴 扣數千萬

2018年01月30日 10:23 中時 陳志賢

新北市新店「元品農產企業社」遭檢舉涉嫌自2016年底起，與2家桃園工廠，以俗稱「保險粉」的工業用漂白劑，浸泡漂白豆芽菜販售牟利，檢調及新北、桃園衛生局去年搜索元品等3工廠，查扣2740公斤「黑心豆芽菜」，台北地檢署30日依違反食品衛生管理法起訴元品負責人孫振擎與父親孫蒼松一家4口及業者馮增喜、黃啟誠共6人，檢調懷疑孫家長期販售漂白豆牙莱，獲利千萬，另查扣孫家帳戶數千萬元，以便日後追繳不法所得。

檢調指出，元品生產的「黑心豆芽菜」，主要銷往萬華區萬大路的台北市第一果菜批發市場，桃園的2家業者的下游販售點，包括力行市場、中壢果菜市場、基隆果菜市場以及點線麵餐飲股份有限公司。

據了解，元品農產企業社遭檢舉自2016年底起與中壢地下工廠合作，以工業漂白劑（低亞硫酸鈉），浸泡豆芽菜進行漂白、硬化和保鮮，以增加豆芽菜賣相、防止氧化並增加保存期限，再對外販售牟利。

北檢去年6月指揮調查局及衛生局組聯合稽查小組，昨晨拂曉出擊，前往新北市新店元品等3家豆芽菜工廠搜索，當場發現業者正在進行豆芽菜漂白工作，旋即查扣豆芽菜、保險粉。

專案小組查出，元品等3家業者均是家族企業，由元品出貨綠豆與保險粉給桃園2家業者，加工後以每斤8至10元銷往果菜市場，每日販售約2000台斤。檢調約談元品負責人孫振擎、許婷宜夫婦、孫父孫蒼松、孫母孫林阿英及地下工廠負責人馮增喜共7人。

檢方複訊後，孫振擎與父親孫蒼松各100萬交保，孫母及孫妻各50萬交保，業者馮增喜等人以5至20萬元交保。

(中時)