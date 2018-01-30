國寶級「月世界」被剷平 牛埔里長怒轟賊仔政府

2018年01月30日 11:01 中時 曹婷婷

牛埔里長陳永和到市府靜坐，表達對賊仔政府的不滿。（曹婷婷攝）

陳永和出示市府多張核發證據。（曹婷婷攝）

牛埔里長陳永和到市府靜坐，表達對賊仔政府的不滿。（曹婷婷攝）

為捍衛擁有世界級白堊泥岩地形的龍崎牛埔不因事業廢棄物掩埋場進駐變調，牛埔里長陳永和力抗3年，近來因歐欣公司以水土保持名義開挖山脈建造滯洪沉沙池，對於政府一再失信老百姓，決定請辭里長，30日一早帶著一把椅子到市府靜坐，「誰願意努力6、7年最後卻功虧一簣？一堆人嘴巴說愛台灣，實際卻踐踏土地，如果今天我說謊，就把我抓去關！」

連日來因為請辭風波，也獲得媒體關注的陳永和，今天一早帶著一把椅子步向市府，反歐欣事業廢棄物掩埋場聯盟陪同到場，高舉「賊仔政府」，表達不滿，陳永和出示證據說，行政責任誰審核的就要負責任，這是市府蓋章、背書的證據。

陳永和說，賴清德2011年曾向當時行政院長吳敦義請命暫緩開發，但市府卻一度在2014年核發施工許可證，他親赴市府要求撤銷執照，同年的0月市府要歐欣繳回許可證，也保證不會核發許可；去年2月，當時任秘書長的李孟諺也親訪牛埔，認為這裡好山好水，應該要保存，強調市府作法沒有改變，未取得在地居民同意，不會核發水土保持施工許可證，去年12月21日卻悄然核發施工許可證。

陳永和說，「賊仔政府」官員蓋印同意這種行為，造成美麗景色被剷平，這個「賊仔政府」的官員現在還説施工程序是合法的，施工是必要的，市府官員任意核准進行水保設施，形同放水護航財團，卻讓月世界地形被破壞造成傷害。試問未來開發案若中止，已破壞的地形地貌如何恢復？我們要求賊仔政府沒用的官員，要有人出來負責任！

(中時)