南市消防辦宣導 小小消防員養成體驗場面有趣

2018年01月30日 11:18 中時 莊曜聰

換上消防裝的小朋友相當可愛。(莊曜聰攝)

展示各式消防設備。(莊曜聰攝)

雲梯吊籃升到高點，小朋友忐忑又興奮。(莊曜聰攝)

「好高喔，會怕、會怕！」搭上雲梯車，升上逾30公尺的高空，幼稚園的小朋友既興奮又忐忑，在雲梯吊籃內動也不敢動，但嘴裡卻忘情大叫；這是台南市消防局第三大隊舉辦的大型防火宣導活動，30日在學甲慈濟宮廟埕展開，除有各式消防設施展示外，還設計多項闖關活動，讓小朋友實際體驗，現場笑聲不斷。

這場防火宣導活動以「小小消防員養成體驗」為主軸，安排幾個消防員的基礎訓練項目內容，並將相關器材迷你化，讓小朋友透過下場實作的方式，認識消防員須具備的技能，也順便學習CPR的技巧，寓教於樂。

體驗有4道關卡，參與的小朋友逐個闖關，先學習當個急救高手，操作CPR心肺復甦術，再通過煙霧體驗室的火場低姿勢爬行，加上滅火器及緩降機的操作，最後再將以大型泰迪熊模擬的傷患拖行到指定地點，就完成任務，小朋友們玩得氣喘吁吁，感覺相當新鮮。

消防局第三大隊大隊長楊子濬表示，透過各項創意的防火宣導體驗活動，能讓民眾從做中實際學習到各項防火常識，農曆春節將至，家家戶戶齊聚一堂，用火用電量增加，要特別注意相關的安全，住宅警報器的裝設及避免瓦斯爐具、熱水器造成一氧化碳中毒，都是宣傳的重點。

(中時)