雲林古坑有禮「茂」行銷茂谷柑

2018年01月30日 11:20 中時 許素惠

為推廣古坑在地優質茂谷柑及伴手禮，古坑鄉公所2月3日將展售鄉內最優質的茂谷柑，還有現場春聯書寫並贈送等活動，30日上午鄉長黃意玲等人為活動暖身，力邀大家來採購農民用心栽培一整年的豐富果實。

暖身活動以太鼓隊奏樂揭開序曲，黃意玲邀請貴賓一起品嘗茂谷柑及果乾養生雪Q餅，率先推廣行銷古坑在地新鮮茂谷柑，並支持本土農民與產業，期打響古坑鄉在地的茂谷柑以及伴手禮知名度。

黃意玲指出，目前正值茂谷柑盛產期，古坑鄉果農長期用心栽培管理，孕育出優質的在地茂谷柑，此外，古坑鄉有許多商家推出眾多各具在地特色的伴手禮，展售現場除有果農外，也邀請在地伴手禮商家設攤，期透過本次活動能行銷推廣在地小農，並提升古坑茂谷柑及觀光產業。

「古坑有禮『茂』」2月3日在古坑鄉公所對面廣場及特九號道路舉行，孩子會和長青長輩活力演出，亦準備了「擲聖筊拿好禮」，完成指定任務者即可參加，更有機會拿大禮，另外「鴻運茂谷雙喜臨門」至指定地點拍照公開上傳至臉書個人動態，即贈茂谷柑1盒（2粒裝），限量888盒。

華山基金會也將於現場設攤，當天捐贈發票或義賣滿100元者，即可兌換濁水溪書畫學會諸位大師現場親筆春聯，玩樂品嘗茂谷柑兼顧寒冬送暖做公益，黃意玲會發送限量版紅包袋。

(中時)