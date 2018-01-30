到底火什麼？日媒：旅蛙下載中國占95％ 日本僅2％

2018年01月30日 10:59 中時電子報 徐秀娥 /綜合報導 /綜合報導

日本公司所開發的手機遊戲「旅蛙」如橫空出世，在中國大陸造成大爆發式流行，目前在AppStore下載數量已達1000萬。其中，在日本僅2％、美國1％，中國大陸卻高達95％，頗令日本設計者感到意外。

《週刊朝日》報導，這款遊戲去年11月下旬在Google Play、AppStore上新，目前只有日語版本，但它卻在短短兩個月時間，在中國奪下AppStore免費下載APP第一名。進入2018年，中國的SNS更陸續出現有關旅蛙的大量圖片投稿，結果這款APP遊戲比日本還火紅。外界不解，在沒有中文版的情況下，為何能在中國如此轟動？

旅蛙的設計概念其實很簡單，就是一隻手繪的青蛙能自在出遊，再返回自宅，順便帶回旅遊地點的明信片和土產品。喜歡旅蛙的中國網友表示，「很像小時候在飼養寵物」「蛙兒可以任意行動覺得有趣」「日本觀光地點的圖案很棒」「像是在養小孩」。

在中國的SNS上面，除了截圖附有中文說明書之外，也陸續出現仿真的山寨圖案。原設計公司並未在中國市場搭配安卓版上市，但目前已出現多個版本。

面對今年以來中國網友的熱情追捧，設計者坦言一開始很困惑，但公司設計團隊也很振奮。

為何會在中國造成如此的風潮，此刻還在調查原因，有分析指出，可能是「幫旅蛙做好旅行準備，蛙兒就可以任意行動，因而受到10幾20歲年輕族群的歡迎吧。」

設計者表示，在AppStore的下載數量已達1000萬，以地區別來看，中國占95％、日本2％、美國1％，使用者一面倒在中國占多數。鑑於引起熱烈迴響，今後該公司將檢討是否推出中文、英文版，以因應各地區需求。

(中時電子報)