林佳龍揮毫喜迎狗來富 「好」字出頭天

市長林佳龍與台中市優秀運動選手一起揮毫，寫出「2018花現好運來」。（盧金足攝）

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台中市林佳龍揮毫寫「好」字，花博吉祥物「來虎」在一旁加油。（盧金足攝）
街頭藝術表演者黃子溢與蝦捲，演出幻象環、單圈等結合藝術與特技的節目，贏得滿堂彩。（盧金足攝）
台中市人氣超旺的街頭藝術表演者黃子溢與蝦捲，身穿寫著「揮」、「毫」的衣服，表演特技，展現藝術之美。（盧金足攝）

台中市府30日舉行百位名家揮毫贈春聯活動，市長林佳龍與台中市優秀運動選手一起揮毫，寫出「2018花現好運來」，結合花博與狗年喜迎新春，林佳龍寫出「好」字，其中右邊的「子」字下筆時好像豎起大拇指，民眾趣稱「好字出頭天了！」

林佳龍與運動好手及石虎弟弟「來虎」一起揮毫「2018花現好運來」，林佳龍說，今年不只是狗年也是花博年，花博吉祥物「來虎」諧音就是「來福」，加上狗年「狗來富」，今年會旺旺來。

「花博從11月舉辦到明年4月，接下來是東亞青年運動會！」林佳龍說，今年來揮毫的選手包括柔道、跆拳道、武術與輕艇都是東亞青運的比賽項目，為台中市爭取奪金機會。

林佳龍表示，台中市捷運綠線即將完工試運轉，柳川、綠川陸續整治，台中發展為全台第二大城市，迎向繁榮新台中。

揮毫活動之前請來街頭藝術表演者黃子溢與蝦捲，以「極端藝術」演出幻象環、單圈等結合藝術與特技的節目，還特別設計各以書法字體印製「揮」與「毫」字體的衣服，連林佳龍都好奇的問「這是你們自己設計的衣服？很有創意！」這對型男組合的街頭藝人常在草悟道與市民廣場演出，成為全場焦點。

(中時)

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