米其林餐廳落漆 新加坡麗晶酒店43人食物中毒

新加坡麗晶酒店夏宮中餐館。（新加坡麗晶酒店官網）

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中時電子報

新加坡國家環境局29日在官方網站發文告表示，自去年11月11日，不少人在麗晶酒店餐館和宴會用餐後，都出現急性腸胃炎症狀。

據聯合早報30日報導，獲頒米其林星的新加坡麗晶酒店（Regent Hotel）夏宮中餐館（Summer Palace），以及酒店宴會廚房所提供的食物衛生出問題，43人用餐後食物中毒。

當局表示，夏宮中餐館和酒店宴會廚房的食物衛生級別已從「A」下調至「C」。

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當局將會在12個月後重新評估新衛生等級，而兩家餐館在這段期間將受當局監管。

據《商業內幕》（Business Insider）網30日報導，夏宮中餐館是米其林1星餐廳，提供的是經典粵式菜肴與花樣繁複的各式點心。

據2017 年新加坡米其林指南推薦，夏宮中餐館的裝潢充滿濃厚的中國色彩，金黃、大紅等色調顯得富麗堂皇，寬敞的佈置提供了食客寧靜而舒適的用膳空間。菜餚由中國廚師主理，用料新鮮上乘，供應味道豐饒多姿的粵菜，招牌菜包括酥炸田雞腿、金牌脆皮燒肉，蟹肉菠菜羹與西檸杏香雞等 。

(中時電子報)

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文章來源：麗晶酒店衛生條件欠佳 43人食物中毒

文章來源：Regent Singapore’s Michelin one-star restaurant gets downgraded hygiene rating after food poisoning cases

文章來源：2017 年米其林指南新加坡夏宫

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