沒吞曲棍球！段宜康賭輸又挨告 判賠百萬

沒吞曲棍球！段宜康賭輸判賠百萬
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民進黨立委段宜康替魏明谷助選，指控林滄敏詐領補助款500萬元，高等法院二審判段宜康、魏明谷須連帶賠林滄敏共100萬元，並登報道歉。（本報資料照片）

2014年縣市長選舉期間，民進黨立委段宜康替魏明谷助選，指控曲棍球協會理事長，藍委林滄敏詐領補助款500萬元，林怒告段宜康、魏明谷，一審時，北院判兩人連帶賠償30萬元，高等法院二審判段宜康、魏明谷須連帶賠林滄敏共100萬元，並登報道歉。

立委段宜康3年前幫魏明谷競選彰化縣長，先後開記者會、臉書貼文誣指魏的競選對手、前立委林滄敏，任中華民國曲棍球協會理事長期間，涉用假單據詐領補助款，一審判段及魏連帶賠償林30萬並登報道歉，高院加碼改2人須連帶賠償100萬元及道歉。

段宜康當年在幫民進黨彰化縣長候選人魏明谷站台輔選時誓言，如果調查結果是查無林滄敏不法情事，他願當眾吞下三顆曲棍球，但隨時司法判決陸續出爐，段宜康因不實言論判賠，是否該「吞曲棍球」就成為網友關注的焦點。

段宜康曾誓言，如果調查結果是查無林滄敏不法情事，他願當眾吞下三顆曲棍球。(示意圖/達志影像)

段宜康為協助同黨立委魏明谷參選彰化縣長，分別在2014年11月12日在立院開記者會及發新聞稿，指控林滄敏擔任曲棍球協會理事長 期間，以假單據詐領補助款。段接著又在臉書發文，指林向體育署詐領540萬元，還貼上魏明谷製作的短片供人點閱，並發文指司法單位 正在調查。

北院審理認為段的爆料未盡查證義務，魏也未經合理查證，就直接引用段的爆料新聞稿和新聞報導，2人都有故意或過失，判2人須連帶賠償30萬元並登報道歉，另段宜康還須將臉書上不實指控內容刪除。

案經上訴，高院認為林滄敏被控詐領補助款部分，經彰化地檢署因查無不法而予以簽結，可見「林滄敏詐領補助款」的言論並非真實，但段宜康只詢問教育部協會經費情形，就在立法院召開記者會指控林男，而魏也引用段的記者會新聞稿，2人都未合理查證。

高院認定，段宜康的言論及魏明谷製作的廣告、短片，使林滄敏名譽受到貶損，可見段、魏構成共同侵權，考量這些言論至今仍刊登在段的臉書粉絲頁上，且經媒體大篇幅報導，造成林的名譽受損程度甚大，判決2人須共同賠償100萬元、登報道歉，且段須刪除這些言論。

(中時電子報)

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