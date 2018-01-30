辜嚴倬雲、潘維剛拒簽行政契約 籲婦聯會員奮戰到底

2018年01月30日 12:16 中時 陳彥宇 、 趙雙傑

潘維剛舉行記者會。（趙雙傑攝）

大家高呼口號表達立場。（趙雙傑攝）

(12:30更新內文)婦聯會明將召開臨時會員代表大會，決定是否與內政部、不當黨產委員會簽署行政契約，但婦聯會內部意見分歧。反對簽約的前立委、婦聯會委員潘維剛今與前婦聯會主委辜嚴倬雲委任律師嵇珮晶共同舉行記者會，潘呼籲，所有婦聯會員明出面投下反對票，「不要受邪惡威權威逼，必須奮戰到底」！

嵇珮晶強調，辜嚴倬雲的立場很清楚，尊重會員不同意見，重點是必須確定婦聯會非附隨組織、沒有不當黨產，以及全面解決爭議，但簽署行政契約不能完全體現此3項要求，更造成婦聯會定位不明，也傷害婦聯會的歷史，因此不同意簽署契約。

潘維剛不滿表示，縱使我們的總統是女性，儘管婦聯會一再澄清其非國民黨附隨組織，也不是黨產，政府仍持續對中華民國第一個婦女政治團體進行無情追殺。

潘維剛質疑，只因婦聯會創辦人蔣宋美齡冠夫姓，是蔣中正的夫人，婦聯會就要被認定是國民黨附隨組織？她想問前黨產會主委、現任金管會主委顧立雄及內政部長葉俊榮，難道他們的夫人也是兩人的附隨嗎？

潘維剛並痛批，黨產會竟還威脅，若婦聯會不簽就要立刻開會處置，凍結資產，行為根本違法違憲。她更直指，行政契約的內容不清不楚，很多會員都不知道相關內容，何況簽了也無法保障日後促轉會繼續調查婦聯會。潘主張，應透過司法捍衛婦聯會權利。

婦聯會主委雷倩昨感嘆，明天的大會不只像上市公司的經營權之爭，更像被另一群禿鷹狙擊。潘維剛則說，辜媽媽的委任律師今也在場，「難道我們像禿鷹嗎」？她暗批，民主社會本來就有不同的聲音，團結與和稀泥是不同概念，「誰在和稀泥大家自有公斷」。

傳出婦聯會內部有某方在收集委託書，潘維剛則說，委託書根本是婦聯會在發的，且每人也只能受1人委託，這不是在比股權。她並再次建議，大會投票應採記名制，以示負責。

(中時)