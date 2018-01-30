民進黨團反對 時力撤台大校長遴選主決議

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中時

立法院臨時會今天繼續處理總預算，上午進行教育及文化委員會部分，時代力量原先打算提出要求釐清多所公私立大學校長遴選爭議的主決議，但民進黨認為，時代力量的提案不是修正案而是新案，不能進入院會表決，因此時力將原提案撤回，有關大學校長遴選問題未進入院會處理。

民進黨團上週撤下要求教育部釐清台大校長遴選疑慮的主決議，時代力量立委林昶佐上午在院會發言時表示，時代力量已將提案修正為較中性的「多所公私立大學於校長遴選過程中，發生諸多程序違法爭議及弊端」，但由於民進黨團反對，提案無法送入院會，不過還是要說明內容，表達時代力量的立場。

時代力量黨團總召徐永明說，他們是被迫撤案，時代力量認為在院會表決前都可以提修正，這部分程序沒問題，內容也很中性，但民進黨不想再討論，他們不願支持、也不願表達反對，既然新提案無法成為表決對象，就把原來的案子撤掉。

民進黨團總召柯建銘表示，總預算案的提案26日晚間就已經截止收件，如果要再提案，需要各黨團同意，因此他建議時代力量黨團，撤除原案就好。他說，時力後續提出比較中性的提案，不僅沒有必要，「不支持又要說我們吃豆腐」，民進黨團尊重大學自主，教育部也說由遴選委員會針對相關爭議進行確認 ，已經很清楚了，何必再引起藍綠對立？

(中時)

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