追蹤器裝女同學機車企圖性侵 惡狼判囚2年4月

2018年01月30日 11:14 中時 林偉信

高雄市張姓男子為追求班上17歲的女同學，竟在她的機車上偷裝衛星導航追蹤器，掌握她的行蹤後深夜在路上攔截，將她強拉進他的汽車內企圖性侵，因她掙扎才未得逞；最高法院考量張男坦承犯行、態度尚可，將他依對少年強制性交未遂罪判刑2年4月定讞。

年滿18歲的張男與被害少女是高職夜間部同班同學，他因追求對方不成，竟趁她機車停在校內停車場時，在她的機車上裝追蹤器，2015年6月26日深夜，他透過追蹤器掌握她的行蹤，張觸犯妨害祕密罪部分被判刑4月、易科罰金確定。

張男發現被害少女的機車沿高雄市小港區高鳳路行駛，開車半路攔下她，不顧其反抗強拉她進汽車後座，並將車門上鎖剝奪行動自由，再開車到偏僻處停車，對她伸出狼爪，強摸胸部、下體，還企圖強脫對方褲子。

被害少女拚命掙扎張男性侵未得逞，她苦苦哀求1小時後他才同意載她回家，張男將少女載回機車停放的路旁，並要求她收下2000元，才讓她下車離去；案發後被害少女在機車底盤發現追蹤器，隨即報警並交出張男給付的金錢，對她伸魔爪的同班同學提告。

高雄高分院審理後認為，張男僅因愛慕少女即以非法手段探知其非公開活動，藉此掌握她的行蹤跟追性侵未遂，考量他犯後坦承犯行，想要和解但被少女拒絕，依成年人對少年強制性交未遂罪判刑2年4月，案經上訴，最高法院駁回確定。

(中時)