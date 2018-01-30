美女主播甘願淡出螢光幕 原來企盼放「他」身上！

2018年01月30日 11:04 中時電子報 吳品瑤

因不經意被同事曝光火辣身材而一戰成名的美女主播蕭彤雯，2014年底在臉書公布再婚喜訊，很快地給大女兒「美寶」添了可愛弟弟「瓜瓜」，之後她專注於家庭生活，漸漸淡出主播台，但未離開大眾視線，常在臉書跟粉絲分享生活點滴，也間接揭露眾人相當好奇地、何以她甘願放棄「一生職志」的真正原因。

日前，蕭彤雯曾經分享過一張氣質美照，當時被讚畫面美好彷彿在拍韓劇一樣，讓人好奇她到底為了什麼在進行拍攝？如今蕭彤雯公布答案，表示其實是拍家用品的廣告影片，預計明、後天就會正式發表，「先po些當天的工作側拍跟大家分享」。

眾人都以為美女主播蕭彤雯是廣告影片主角，但其實另有其人，蕭彤雯透露當天是跟可愛的兒子瓜瓜一起拍攝，直呼雖然母子倆一起進棚拍平面照的經驗不少，但拍動態影片可是頭一遭，而兒子讓她直讚非常敬業：「一進片場就開始『玩』(他的工作就是盡情的玩)。而且完全不怕生、不怕鏡頭」，甚至很多動作是需要多次重現好讓攝影師取得不同的角度，然兒子配合超高，讓攝影師也讚嘆：「兩歲半的小演員，真沒看過像瓜瓜這麼受控的」。

聽到兒子被這樣大力讚揚，做媽媽的蕭彤雯喜上眉梢，開心地宣告：「我家瓜瓜尚未出道，歡迎廣告商多多上門！」，坦言有種「渴望當星媽的心聲」，因此主播夢不再是唯一，帶著孩子成為「全方位媒體人」乃是蕭彤雯當今最大的夢想。

(中時電子報)