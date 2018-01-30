閱人圖書館珍藏新住民故事 借閱「真」實人生

2018年01月30日 11:24 中時電子報 綜合報導

每個人都是一本書，有著不同的背景說著不同的故事；在台灣，有許多從不同國家來的新住民為台灣帶來更豐富、更多元化的藏書。「閱人圖書館」就是這樣一個收藏這些珍貴書籍的平台，有別於紙本，將以真人的方式借閱，透過與新住民實際的對話與民眾分享不同的生命故事，讓大家可以去認識可能一輩子認識不到的人或是感受不一樣的生命經驗。

長期服務新住民婦女的善牧基金會表示，新住民姊妹在許多的課程培力下，學習語言、認識台灣風土、習得技能，努力融入台灣社會，卻不太能改變台灣民眾對於他們的看法。人與人之間，不應該受到年齡、性別、國籍、生長經驗，而遭受誤解，在普遍對新住民還認識不深的台灣社會下，善牧基金會期盼反轉角度，讓新住民走出去分享自己，透過人與人接觸，讓人們認識世界的寬闊，不再只是從報章雜誌、書本及媒體上去認識新住民朋友，於是成立了閱人圖書館，讓我們學會寬容與尊重。

閱人圖書館提供

在閱人圖書館剛成立時，新住民在分享的過程都很緊張，怕自己表現不好或者尷尬冷場，而這些分享故事的新住民，都會有個疑問，為什麼要分享他們本身的一些故事？其實在他們分享故事的過程中，未必會造成他們改變，反而提升閱聽人在於思考事情時，不只是單一個面向，而是朝多個面向去思考，他們也透過聊天的方式，慢慢地了解我們，也給予他們正向的肯定與支持。希望他們在每一次這樣的分享，也能獲得不同的學習經驗，來增進他們的自信及信心。

閱人圖書館借閱方式採預約制，可個人借閱與團體借閱，邀請民眾踴躍預約借閱，聆聽並感受平凡中的華麗故事。目前閱人圖書館雖然主要的藏書是跨國聯姻或者不同國家的議題，但在我們的生活周遭中，常常接觸到不同的人事物，都有不同的主題及議題，其實都能當作藏書，有幫助我們對這個世界做進一步的認識與了解，讓社會可以更加的祥和與圓滿。

(中時電子報)