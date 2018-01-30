日虛擬貨幣NEM系統堪憂 20分內被盜157億卻無感

2018年01月30日 12:16 中時 黃菁菁

東京的虛擬貨幣交易所Coincheck26日網路被駭，造成約580億日圓(約台幣157億元)的虛擬貨幣「NEM」在20分鐘內全數外流，且26日上午0時2分起資金外流，到上午11時才發現異常，呈現出管理上的重大疏失。日本金融擔當大臣麻生太郎30日在記者會上表示，「有必要強化虛擬貨幣交易業者的系統管理體制」。

26日上午0時2分起，Coincheck交易所有10XEM(是NEM的交易單位)流到別的虛擬貨幣帳號，之後陸續流出，至0時21分時已有5億2300萬XEM(約576億日圓)流向該帳號，即20分鐘內被轉走了99%的受害額。上午3時、4時、8時共轉走了4億日圓到同一帳號。Coincheck直到26日上午11點25分左右才發現異常。

奪走鉅額虛擬貨幣的駭客將NEM分散到9個虛擬貨幣帳號中，Coincheck26日深夜召開記者會時，還有30萬XEM(相當於3300萬日圓)被轉移到其他帳號，之後就沒有動靜了。這個帳號的主人是在日本國內還是國外，目前尚未查明，Coincheck擬追回被奪走的NEM。

日本金融廳29日表示，擬調查日本國內所有虛擬貨幣交易所的安全管理系統，必要時要派員到交易所內部進行檢查。所有虛擬貨幣交易所必須貫徹安全對策，才能杜絕網絡非法入侵造成資金外流的問題。

(中時)