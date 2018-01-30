F-16、眼鏡蛇直升機聯手 國軍模擬「花蓮港反突擊」

2018年01月30日 13:10 中時 楊孟立 、 黃世麒

我軍派出M60A3戰車發煙變換攻擊陣地，掃蕩戰場，演習情況逼真。（黃世麒攝）

我軍派出機步戰鬥隊完成戰場掃蕩，演習逼真。（黃世麒攝）

農曆春節將近，國防部例行辦理「春節加強戰備活動」，由於近來中共屢屢「繞島」，威脅台灣東岸安全，今年活動由戰備部隊實施「花蓮港反突擊作戰縮短距離演練」課目，展現國軍捍衛國家安全之決心。

花東防衛指揮部表示，本次演練模擬敵軍特戰作戰集群約200餘人，突擊花蓮港地區，並奪控地形要點，企圖掩護後續戰力增長，對我展開大規模進襲。擔任守備部隊的花防部戰備部隊，在F-16戰機以空中戰場偵照方式，對花蓮外海不明舟艇實施目標情監偵後，接續由空軍防空營以天兵雷達車及麻雀飛彈，模擬接戰及擊落企圖向港區接近之敵軍機群；隨後，花防部戰砲排以155公厘榴彈砲及CM22迫砲車，對花蓮港登陸之敵實施先期火力制壓；狙擊組亦成功狙擊數百公尺外之敵軍任務目標。

偵搜組編組輕型戰術輪車及機車，分沿兩路實施威力搜索，成功驅離敵軍警戒人員；航特部AH-1W眼鏡蛇攻擊直升機則以空中優勢火力，摧毀花蓮港敵補給車隊後，再由機步戰鬥隊以M60A3戰車及M113運輸車，採分進方式對登陸之敵，發起步戰協同攻擊，殲滅花蓮港區多數之敵；緊接著，F-16戰機也對逃竄之敵實施空中攻擊；最後，CM22迫砲車以火力延伸射擊，打擊退卻之敵後，再由AH-1W攻擊直升機持續向潰逃之敵進行火力追擊，以完成戰場掃蕩。

機步營第一連上尉連長林暉閔表示，一般西岸是以反舟波作為防守，東岸則是禦敵於登陸之前，殲敵於海上，來做反擊任務。林暉閔指出，空軍及地空聯合作戰期間，配合部分需要空軍很大協調，尤其飛機到達目標區，攻擊時間點必須與陸軍做完整搭配才能達到最佳效果。

花防部強調，戰備就是要做實戰的準備。本次春節加強戰備操演著重於聯合演練及指管通聯掌握，透過想定狀況誘導，模擬戰場真實景況，以強化官兵專業學能，提升部隊整體戰力。

(中時)

我軍派出M60A3戰車掃蕩戰場，演習情況逼真。（黃世麒攝）