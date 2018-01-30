太電求償竟沒繳裁判費 便宜了孫道存改判免賠6.8億

2018年01月30日 12:48 中時 林偉信

(14:32，新增判決理由)太平洋電線電纜公司資產遭掏空案，一審判前財務長胡洪九、前董事長孫道存連帶賠償太電港幣1.8億多元，換算台幣約6.8億元，胡另須賠償太電美金3億271萬多元，創下掏空案判賠最高紀錄，但太電因未繳587萬多元的裁判費，去年底高院逆轉改判孫與胡免賠6.8億元；胡被判賠美金3億260萬元部分，因未上訴已告定讞。

刑事部分，去年9月最高法院認定胡洪九侵吞資產數十億元，將他判刑14年6月、併科罰金10億元，孫道存未善盡職責，使胡男有機可乘，將太電海外資產侵吞入己，依偽造文書罪判刑3年確定，2人都已入獄服刑。

這起世紀掏空弊案是因胡洪九、孫道存等人未經投審會核准和太電公司董事會決議，擅自決定投資大陸，為避免主管機關察覺，每一年度的財務報告都做假。

胡洪九藉太電未經投審會核准設立的太豐行進行境外投資，連續將太豐行及投資所得資產全數侵占入己，且為籌措太豐行投資資金，未經太電董事會授權，擅自代表太電背書保證；他在1999年退休離職後 還將太電處分香港港麗酒店所得資金匯入自己帳戶。

太電提起刑事附帶民事求償，一審判決孫、胡連帶賠償6.8億多元，但高院認為此部分依法不得提起「附民」訴訟，院裁定太電須繳納587萬訴訟費用，移由民事庭審理，但太電未繳納，因此一審連帶判賠部分遭高院廢棄，高院去年底判決孫道存免賠。

至於一審判胡洪九個人須賠美金3億271萬元部分，胡只就其中美金11萬多元部分提起上訴，高院認為他的主張部分有理，改判胡須賠償美金5萬5000元，一審判胡須賠償美金3億260萬元部分，因太電與胡都沒有上訴，已告定讞。

(中時)