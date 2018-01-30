行家首選！2018「布納哈本12年旺福春花禮盒」

2018年01月30日 11:37 中時電子報 吳勝雄

2018年旺旺來福報新年，新年送往迎來禮盒首選，絕不能錯過2016年榮獲年度風雲酒廠的布納哈本。布納哈本酒廠年推出的「布納哈本12年旺福春花禮盒」，曾在去年(2017)勇奪世界威士忌競賽最佳單一麥芽蘇格蘭威士忌殊榮，堅持「非冷凝過濾」還原威士忌醇厚口感與「小批次裝瓶」的限定稀有度，獻給懂得鑑賞的威士忌行家。

源自1881年，來自威士忌聖地-艾雷島的布納哈本酒廠，始終堅持以非冷凝過濾，還原威士忌最初美好本質；布納哈本以46.3度的威士忌高度，別於主流威士忌40度酒精濃度，維持艾雷島百年傳統工法，以非冷凝過濾保留風味，採用微醺烘烤的麥芽與引用瑪佳岱爾河山泉水，清澈甘醇，是島上酒體最精緻柔順的威士忌。

特別的是，布納哈本單一麥芽威士忌酒廠以獨特的海風、花香風味征服全世界老饕的喉嚨，也讓村上春樹陶醉地寫下“一個人靜靜的夜裡，聽著郭德堡變奏曲，會想喝著飄著淡淡花束香的布納哈本。”如此動人語言。

12年禮盒設計以「旺福春花」作為發想，搭配燙金老船長品牌識別，讓禮盒更加精緻。採金、紅兩色搭配，分別以金色花朵，呈現出布納哈本帶有獨特的淡淡花香口感，及金黃琥珀酒液象徵狗年好運旺旺來的新氣象。

2018布納哈本12年旺福春花禮盒。(帝仕德提供)

布納哈本18年艾雷島單一麥芽蘇格蘭威士忌禮盒。(帝仕德提供)

另外，布納哈本18年禮盒，以原木質感打造經典特製木盒，呈現布納哈本18年樸實雋永的風格，正如18年的陳年像少數寶石不經雕琢修飾就能盡顯璀璨，是一款可以彰顯藏家獨特品味的陳年威士忌。

(中時電子報)