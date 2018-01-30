行家首選！2018「布納哈本12年旺福春花禮盒」

布納哈本小批次裝瓶的限定稀有度，獻給懂得鑑賞的行家。(帝仕德提供)

友善列印
中時電子報
吳勝雄

2018年旺旺來福報新年，新年送往迎來禮盒首選，絕不能錯過2016年榮獲年度風雲酒廠的布納哈本。布納哈本酒廠年推出的「布納哈本12年旺福春花禮盒」，曾在去年(2017)勇奪世界威士忌競賽最佳單一麥芽蘇格蘭威士忌殊榮，堅持「非冷凝過濾」還原威士忌醇厚口感與「小批次裝瓶」的限定稀有度，獻給懂得鑑賞的威士忌行家。

源自1881年，來自威士忌聖地-艾雷島的布納哈本酒廠，始終堅持以非冷凝過濾，還原威士忌最初美好本質；布納哈本以46.3度的威士忌高度，別於主流威士忌40度酒精濃度，維持艾雷島百年傳統工法，以非冷凝過濾保留風味，採用微醺烘烤的麥芽與引用瑪佳岱爾河山泉水，清澈甘醇，是島上酒體最精緻柔順的威士忌。

特別的是，布納哈本單一麥芽威士忌酒廠以獨特的海風、花香風味征服全世界老饕的喉嚨，也讓村上春樹陶醉地寫下“一個人靜靜的夜裡，聽著郭德堡變奏曲，會想喝著飄著淡淡花束香的布納哈本。”如此動人語言。

12年禮盒設計以「旺福春花」作為發想，搭配燙金老船長品牌識別，讓禮盒更加精緻。採金、紅兩色搭配，分別以金色花朵，呈現出布納哈本帶有獨特的淡淡花香口感，及金黃琥珀酒液象徵狗年好運旺旺來的新氣象。

2018布納哈本12年旺福春花禮盒。(帝仕德提供)

布納哈本18年艾雷島單一麥芽蘇格蘭威士忌禮盒。(帝仕德提供)

另外，布納哈本18年禮盒，以原木質感打造經典特製木盒，呈現布納哈本18年樸實雋永的風格，正如18年的陳年像少數寶石不經雕琢修飾就能盡顯璀璨，是一款可以彰顯藏家獨特品味的陳年威士忌。

(中時電子報)

禁止酒駕·未滿18歲禁止飲酒
閱人圖書館珍藏新住民故事 借閱… 東航、廈航取消加班機申請　交通…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。