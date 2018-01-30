東航、廈航取消加班機申請　交通部回應了

2018年01月30日 12:08 中時 陳祐誠

中國東方航空、廈門航空申請的176班兩岸春節加班機，被交通部民航局以2業者飛航在M503航路上、有飛安疑慮為由，拖延至今未核准申請，東航、廈航今（30）日宣布，取消加班機的申請，並批我政府違背民意、不顧台商權益。

民航局表示，已知道有這個聲明，不過尚未收到東航、廈航收回加班機申請的文件，會再向2家業者了解此事，如果2航有此決定，後續民航局將會配合交通部與相關部門，啟動疏運配套。

交通部長賀陳旦今在新春記者會上強調，從來沒有說不予批准東航、廈航的申請，我方樂於共同探討加班機安排，但對方還沒做好溝通準備，就說自己不申請，不能說是我方故意卡住的，交通部仍敞開協商大門，若業者真的是顧及民意，就不要輕易把門關上。

常務次長范植谷表示，對此事非常遺憾，在台商春節返台上，政府已盡了最大努力，包括昨天提出搭乘別家航空公司、鄰近機場搭機、小三通等5大配套措施；他說，飛航安全不能打折，2家業者取消申請，「某種程度來說對安全是加分的」，減少對春運的威脅，也呼籲陸方不要再飛航未經協商的航路。

賀陳旦說，並不是把不准加班機當成籌碼或回應，這次就是要講清楚，M503是對飛安的問題、國安的危險，業者把乘客放在不安全的地方，交通部身為主管機關，當然要保持比較保留的態度。

民航局長林國顯說明，按照國際民航組織（ICAO）的精神，當甲方說沒問題、乙方有疑慮，就要交由雙方協商，ICAO不會介入，所以並不是陸方說沒問題，我們就要接受。林舉國內最近的例子，日前高雄塔台以為有無人機闖入機場，關閉機場50幾分鐘，外界認為是烏龍一場，實際上是對飛安的堅持，任何危險因素都要排除。

(中時)