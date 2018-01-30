被酸腿粗臀肥「滷味正妹」說話了！承認最愛…

被網友酸腿粗臀肥，「滷味正妹」在臉書正面回應。(圖/翻攝自小桃子臉書)

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中時電子報
/ 綜合報導

台中一家連鎖滷味店日前邀請網紅「小桃子」擔任一日店長，由於小桃子身材火辣、穿著性感，吸引男性顧客大排長龍，媒體爭相報導後，小桃子瞬間暴紅，有網民嫌她「屁股肥、大腿粗」，小桃子則在臉書反擊，因為態度超正面，意外獲得網友好評。

小桃子在臉書指出，「我承認我屁屁跟大腿比較有肉啦！但我最愛自己的翹肥臀啊！！！」她還問大家「是不是覺得女生要小屁股、細大腿比較好看？」網友則立刻回應「抱歉，我就是愛你的屁股」、「蜜大腿，內行的都要」、「翹肥臀才是極品」。

滷味正妹「小桃子」。(圖/翻攝自小桃子臉書)
「小桃子」日前擔任台中連鎖滷味店一日店長。(圖/翻攝自小桃子臉書)
「小桃子」日前擔任台中連鎖滷味店一日店長。(圖/翻攝自小桃子臉書)

小桃子感慨回憶，2年前剛開始接拍照時，也曾經不被看好，被攝影師嫌不夠專業，還因為沒知名度、沒人氣不被重視，也曾經差點在團拍現場掉下眼淚，「一路挫折，跌跌撞撞，常常懷疑自己，但我不服輸，告訴自己從哪裡跌倒，就要從哪裡爬起來。」

對於酸民的批評，小桃子也超正面回擊「這些東西真的看看就好，不需要太在意，因為他們根本不認識真正的妳，與其要嫉妒別人，不如把這些力氣拿來加強自己，不是更有意義。」

(中時電子報)

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