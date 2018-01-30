黃智賢：婦聯會當然不該投降

2018年01月30日 11:50 中時電子報 陳定瑜 ／綜合報導 ／綜合報導

婦聯會前主委辜嚴倬雲。（本報系資料照）

婦聯會明舉行臨時會員大會，討論是否與內政部、黨產會簽署行政契約，捐9成資產、343億元給國庫等。政治評論家黃智賢表示，婦聯會當然不該投降，若婦聯會光明磊落，應由四大會計師事務所查帳，拒簽認罪協商契約，抗拒違法強奪，並提法律行動，交司法論斷。

這次爭議，婦聯會內部分成兩派，主和的主委雷倩堅持和內政部簽行政契約，主戰的委員潘維剛、前主委辜嚴倬雲認為，應和內政部、黨產會打官司。黨產會已警告，若不簽約，將認定婦聯會為國民黨附隨組織，凍結資產。

●「關心自己人權都該關注」

黃智賢今在臉書發文，指婦聯會當然不該投降，婦聯會被民進黨追殺，不是婦聯會的事；所有關心自己人權的，都該關注。

黃智賢說，婦聯會當然應捍衛權益和尊嚴；更重要的是，捍衛台灣民主最後底線。她表示，行政契約一簽，就遂民進黨私心，婦聯會成為違法違憲可以得逞的樣板。「幾百億數十年累積的善心，直接變成民進黨可以操控的政府作業基金」，她說，立委完全管不著，行政權可以歡欣分派。

黃智賢表示，簽行政契約，交出343億財產，解散婦聯會；還破紀錄，讓政府指派3分之1董事。她說，若這不是投降，什麼才是投降？若婦聯會光明磊落，當然可以像辜嚴倬雲和潘維剛一樣，堅定對抗這個不公不義的流氓政府。

政治評論家黃智賢。(翻攝「黃智賢世界」臉書)

●民進黨怕進入司法訴訟

黃智賢說，潘維剛主張由四大會計師事務所查帳，這有什麼不可以？我們聽過，主戰派被當權者用種種手段威嚇，不准戰。她指出，因民進黨知道，進入司法訴訟，民進黨會輸；管中閔任台大校長案、教育部強奪國語日報案，社會反彈和法院一審，都證實民進黨再怎麼囂張，台灣幾十年民主法治淬鍊，還不能被民進黨一夕之間打爛了。

黃智賢分析，民進黨政府用威嚇逼簽降書，才是最佳算盤；趕緊把343億資產搶在手裡；等著用錢哪。

●蔣宋美齡成立婦聯會

「如果蔣宋美齡還在，她會不會對台獨的民進黨投降？」黃智賢說，蔣宋美齡和婦聯會沒有對不起台灣；辜家是蔡英文的恩人；蔡英文要忘恩負義，是她的事；婦聯會的膝蓋，不能彎。

另外，婦聯會由故總統蔣介石夫人蔣宋美齡在1950年成立，主要為照顧軍眷，因經費來源包括由廠商進口結匯時認捐的「勞軍捐」，引發爭議，被視為轉型正義重要處理對象。婦聯會目前有381億元資產。

●遺孤傅達仁被老蔣照顧

婦聯會67年來做了什麼事？黃智賢之前說，當時百萬軍民來台，婦聯會共蓋5萬多戶眷舍，許多綠營政客住的就是婦聯會蓋的國軍眷舍。她表示，婦聯會照顧國軍遺孤，創辦華興育幼院，「著名體育主播傅達仁身分證的父母姓名就是蔣中正與蔣宋美齡」，像他這樣遺孤，能平安成長、成就一生，全是因為婦聯會。

黃智賢補充，後來國軍遺孤漸漸減少，華興育幼院收容的孤兒，就涵蓋所有台灣孤兒；而那時台灣小兒麻痺症非常嚴重，宋美齡又出手，婦聯會幫助醫治、復健了多少患者？振興醫院就是這樣來的。

以下為黃智賢臉書全文：

婦聯會當然不該投降

婦聯會被民進黨追殺，不是婦聯會的事。

所有關心自己人權的，都關注。

1

婦聯會內部意見，分成雷倩堅持跟內政部簽行政契約，和潘維剛及辜嚴倬雲認為的，應該跟內政部和黨產會打官司這兩派。

婦聯會當然應該捍衛自己的權益和尊嚴。

但更重要的是，捍衛台灣民主最後的底線。

行政契約一簽，就遂了民進黨的私心，婦聯會成為違法違憲可以得逞的樣板。

幾百億數十年累積的善心，直接變成民進黨可以操控的政府”作業基金”。

立委完全管不著，行政權可以歡欣分派。

2

各種放話和謠言不斷。

說什麼國民黨介入。

但這種謠言，使人發笑。

國民黨哪來的膽子和能力介入婦聯會，要婦聯會別投降 ?

若說到國民黨，雷倩和潘維剛，確實都當過國民黨立委。

那怎樣 ?

小英基金會和凱達格蘭，和其他千百個綠營政治人物成立的基金會，夠不夠綠 ?

要不要財產充公 ?

要不要政府指派董事 ?

3

簽行政契約，跪地投降，交出343億財產，解散婦聯會。

還破紀錄，讓政府指派三分之一董事。

究竟為了什麼 ?

如果不是認罪，為什麼要這麼做 ?

如果這不是投降，什麼才是投降 ?

如果婦聯會光明磊落，當然可以像辜嚴倬雲和潘維剛一樣，堅定的對抗這個不公不義的流氓政府。

4

婦聯會在鋼刀下投降，換來什麼 ?

換到違法違憲的黨產會大獲全勝，奪人財產，指人為寇，還重兵入城，永遠掌控。

連國民黨都沒有解散，被指為附隨組織的婦聯會，就迫不急待自己解散了 ?

如果黨產會的"溯及既往70年"，"有罪推定"，這樣違憲的納粹法條，最終可以得勝。

那就是台灣民主的最後一戰。

沒有民主法治了。

那人民還能不起來捍衛自己的民主和人權 ?

5

潘維剛主張由四大會計師事務所查帳，這有什麼不可以 ?

我們聽過，主戰派被當權者用種種手段威嚇。

不准戰。

因為民進黨知道，進入司法訴訟，民進黨會輸。

因為民進黨畢竟不能讓台灣，徹底成為她的禁臠。

管中閔任台大校長案，和教育部強奪國語日報案。

社會反彈和法院一審，都證實了民進黨再怎麼囂張，台灣幾十年的民主法治淬鍊，畢竟，還不能被民進黨一夕之間打爛了。

所以用威嚇逼簽降書，才是最佳算盤。

趕緊把343億資產搶在手裡。

等著用錢哪。

6

如果蔣宋美齡還在，她會不會對台獨的民進黨投降 ?

蔣宋美齡和婦聯會沒有對不起台灣。

辜家是蔡英文的恩人。

蔡英文要忘恩負義，是她的事。

婦聯會的膝蓋，不能彎。

(中時電子報)