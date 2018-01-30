《全台最速報》暫別了玉山！雪管＋靜山 ２月停止入園

《全台最速報》暫別了玉山！雪管＋靜山 ２月停止入園

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中時電子報
綜合報導

◎暫別了玉山！雪管＋靜山 ２月停止入園

受到強烈大陸冷氣團及華南雲雨系移動影響，玉山29日深夜及30日凌晨有雪，北峰氣象站雪厚2公分，攀登玉山的主要營宿地排雲山莊，積雪更是達到5公分，玉山國家公園管理處清晨啟動雪地管制；由於2月原本即將實施靜山，主群峰步道將將封閉到下月底。

◎指控不實要吞曲棍球？段宜康二審加碼判賠100萬

立委段宜康3年幫魏明谷競選彰化縣長，先後開記者會、臉書貼文誣指魏的競選對手、前立委林滄敏，任中華民國曲棍球協會理事長期間，涉用假單據詐領補助款，一審判段及魏連帶賠償林30萬並登報道歉，高院加碼改2人須連帶賠償100萬元及道歉。

◎黑心豆芽菜賺很大 元品孫家４口全起訴 查扣數千萬元

新北市新店「元品農產企業社」遭檢舉涉嫌自2016年底起，與2家桃園工廠，以俗稱「保險粉」的工業用漂白劑，浸泡漂白豆芽菜販售牟利，檢調及新北、桃園衛生局去年搜索元品等3工廠，查扣2740公斤「黑心豆芽菜」，台北地檢署30日依違反食品衛生管理法起訴元品負責人孫振擎與父親孫蒼松一家4口及業者馮增喜、黃啟誠共6人，檢調懷疑孫家長期販售漂白豆牙莱，獲利千萬，另查扣孫家帳戶數千萬元，以便日後追繳不法所得。

◎拍桌事件後 余筱萍、吳沛憶受訪互動熱絡

民進黨新北市黨部主委余天上周在中執會拍桌嗆總統，不滿女兒余筱萍要參選北市中正萬華區議員，黨中央還派「小英子弟兵」吳沛憶競選同選區，引發一連串風波。余、吳上午一同接受《蔻蔻早餐》電台專訪，互動熱絡，余筱萍直呼爸爸發飆「EQ太低」；吳沛憶則笑說，要感謝余大哥讓她知名度上升。

(中時電子報)

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