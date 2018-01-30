葡萄園恐遭重創 南非開普敦進入「零儲水」倒數

南非開普敦陷入嚴重缺水、主要供水的theewaterskloof大壩儲水量呈現警報。（圖/美聯社）

友善列印
中時電子報

據《南非人》新聞網（The South African）報導，南非大城開普敦（Cape Town）連續3年面臨乾旱問題，今年更加嚴峻，隨著該市人口快速擴張，以及用水危機意識淺薄，造成開普敦儲水量僅剩26.3%，遠低於正常供水量的比例。市政府擔心，恐在4月中旬迎來「零儲水」的日子，恐成為全球首座無水供應主要城市。若短期內無法解決儲水不足的問題，不僅民生用水將受極大限制，南非引以為傲的葡萄酒業，勢必也將受到重創。

擁有400萬人口的開普敦，南非立法首都之一，擁有著名的印度洋和大西洋的交匯點好望角（Cape of Good Hope），是南非第二大都市。目前處於夏季的開普敦，氣候溫暖而乾燥。媒體訪問當地民眾，部份家庭表示非常擔憂且恐懼，但卻仍有6成居民感到無關痛癢，甚至對於政府最新的每日25公升限水令嗤之以鼻。但氣象單位也提醒開普敦居民，要做好最壞的打算，因為乾旱無雨的天氣恐仍將持續3至6個月。

南非開普敦陷入嚴重缺水危機，全市儲水量已低於3成警戒以下。（圖/美聯社）

除了民生用水匱乏，陷入缺水危機的開普敦，還有另一層更深的隱憂：葡萄酒業。作為世界第7大葡萄酒產地、佔全球總生產量的4.38%的南非開普敦，缺水危機讓灌溉量不足，不僅讓葡萄缺少水份、更會讓果實品質和糖份品質大幅降低，部份葡萄園更只有2成面積能供水灌溉，再這麼下去，當地協會估計，2018年的開普敦葡萄者收成會下跌2成、葡萄酒出口收入恐會大跌6成。

但諷刺的是，即使缺水危機十萬火急，南非的執政黨與在野勢力仍在互踢皮球，讓嚴重的天災加上無奈的人為因素，受害最深的，最終仍是無辜的百姓。

★中時電子報關心您：飲酒過量，有礙健康！

(中時電子報)

文章來源：Cape Town dam levels: City pulls in right direction but water is fading fast

文章來源：Water crisis grips Cape Town, South Africa, after drought stretching years

更多精彩新聞請見國際頻道！
日虛擬貨幣NEM系統堪憂 20分內被… 恐怖意外！探病被吸入磁力共振儀…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。