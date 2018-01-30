葡萄園恐遭重創 南非開普敦進入「零儲水」倒數

2018年01月30日 12:07 中時電子報 李靖棠

據《南非人》新聞網（The South African）報導，南非大城開普敦（Cape Town）連續3年面臨乾旱問題，今年更加嚴峻，隨著該市人口快速擴張，以及用水危機意識淺薄，造成開普敦儲水量僅剩26.3%，遠低於正常供水量的比例。市政府擔心，恐在4月中旬迎來「零儲水」的日子，恐成為全球首座無水供應主要城市。若短期內無法解決儲水不足的問題，不僅民生用水將受極大限制，南非引以為傲的葡萄酒業，勢必也將受到重創。

擁有400萬人口的開普敦，南非立法首都之一，擁有著名的印度洋和大西洋的交匯點好望角（Cape of Good Hope），是南非第二大都市。目前處於夏季的開普敦，氣候溫暖而乾燥。媒體訪問當地民眾，部份家庭表示非常擔憂且恐懼，但卻仍有6成居民感到無關痛癢，甚至對於政府最新的每日25公升限水令嗤之以鼻。但氣象單位也提醒開普敦居民，要做好最壞的打算，因為乾旱無雨的天氣恐仍將持續3至6個月。

南非開普敦陷入嚴重缺水危機，全市儲水量已低於3成警戒以下。（圖/美聯社）

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除了民生用水匱乏，陷入缺水危機的開普敦，還有另一層更深的隱憂：葡萄酒業。作為世界第7大葡萄酒產地、佔全球總生產量的4.38%的南非開普敦，缺水危機讓灌溉量不足，不僅讓葡萄缺少水份、更會讓果實品質和糖份品質大幅降低，部份葡萄園更只有2成面積能供水灌溉，再這麼下去，當地協會估計，2018年的開普敦葡萄者收成會下跌2成、葡萄酒出口收入恐會大跌6成。

但諷刺的是，即使缺水危機十萬火急，南非的執政黨與在野勢力仍在互踢皮球，讓嚴重的天災加上無奈的人為因素，受害最深的，最終仍是無辜的百姓。

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(中時電子報)