高雄駁二「駁遊路」開通 拍照打卡新熱點

2018年01月30日 12:59 中時 林宏聰

高雄駁二藝術特區邀法國、加拿大藝術家，打造別具創意的「駁遊路」（林宏聰攝）

高雄駁二藝術特區邀法國、加拿大藝術家，打造別具創意的「駁遊路」（林宏聰攝）

高雄駁二藝術特區邀法國、加拿大藝術家，打造別具創意的「駁遊路」，保證是Google map上絕對找不到的神奇祕境，全長500公尺路面布設擬真路燈、路牌、魚骨頭斑馬線，號稱最有哏的人行道路，預料將成拍照打卡新熱點。

高市文化局長尹立指出，去年9月高雄輕軌開通至哈瑪星站，駁二蓬萊、大勇、大義3個倉庫群可利用輕軌串連，沿線景觀規畫便成為駁二重點工作項目，團隊花半年時間討論，決定透過裝置藝術手法，翻轉一般人對馬路的印象。

駁二團隊邀2位國外藝術家合力創作，在倉庫前的廣場打造全長500公尺「駁遊路」，至今已完成5組斑馬線、15面道路警示號誌牌，並跨領域結合道路工程，設計路燈、繪製交通標線、開發紅綠燈程式及動畫，沿線更種植行道樹，供行人遮蔭。

法國藝術家Clet負責設計創意交通警示牌，他表示，過去在法國街頭創作，總是被警察追著跑，未料這次竟能受高雄市政府邀請，光明正大在駁二「駁遊路」上大肆創作，並將動畫應用在紅綠燈圖像上，打造全台首座懸掛式紅綠燈。

來自加拿大的藝術家Roadsworth，則替駁二設計出5組創意斑馬線、2組道路邊界線，他顛覆傳統斑馬線規則，以魚骨頭、拉鍊、潛藏著豆腐鯊的波浪取代制式化的黑白紋路，成功吸引遊客目光。

(中時)