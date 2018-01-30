當紅女星報告婚後引退 男方父母這樣吐槽兒子超狠！

當紅女神土屋太鳳參加整人節目，宣告將跟小咖男星結婚並引退，慘遭對方父母退貨，直呼兒子配不上人家。(翻攝自土屋太鳳IG)

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中時電子報

從「Miss. Phoenix」選拔大會脫穎而出、平面模特兒出身的女星土屋太鳳，其端莊秀麗美貌讓人為之傾倒，演出NHK電視台晨間劇《小希的洋菓子》大開知名度，22歲的她是當代極受矚目的新生代女星，聲勢銳不可擋，而她最近竟跟「男友」回家報告結婚計畫，讓「準公婆」嚇到魂都飛了，女神竟然被拒絕？！

什麼！土屋太鳳要結婚了？！粉絲不要緊張，但這個企劃依然精彩，土屋太鳳參加日本整人節目《爆笑監視中》，跟小咖男星假扮成情侶，被安排一同拜會男方父母，沒想到對方一看見女方便驚為天人，不敢相信兒子跟大美女交往，直呼；「妳是真人嗎？」、「我兒子除了性格好還有別的優點嗎？」，女神則真摯地報告很欣賞「男友」雖然還沒出人頭地但相當努力要成為藝人，態度讓她傾心，沒想到男方爸媽神回：「他真的超底層，比土撥鼠埋的還深，頭都沒辦法伸出的那種唷！」。

而在被自家父母無情吐槽後，小咖男星報告了跟土屋太鳳將結婚的事情，且表示女方婚後將放棄演藝事業，全力當個「背後偉大的女性」支持夫婿，此事再度慘遭父母吐槽，「你根本沒資本讓人家支持好嗎？」、「是你要放棄演藝事業才對啊」，覺得土屋太鳳演藝工作正冉冉上升，怎可放棄？還分析兩人收入差異懸殊，未來肯定會起爭執，直言兩人不適合，感嘆這麼好的女孩要嫁進來，做父母的真的很開心，但「不想讓任何一方難過啊」。

最後偷拍攝影機現身，宣告這只是個整人遊戲，男方父母非但沒生氣，還笑開懷，鬆口氣大呼「嚇到我噴鼻涕」、「我都要折壽了」，反映超級綜藝，讓觀眾笑翻，但也狂讚這對父母非常實在且窩心，尤其男方媽媽未來肯定是個不可多得的好婆婆！

(中時電子報)

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