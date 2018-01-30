警界松隆子拍片拒送禮 網友暴動想追她靠「真心」

2018年01月30日 13:00 中時 柯宗緯

「警界松隆子」林雅茹（左）拍片，宣傳警方拒絕收禮。（柯宗緯翻攝）

「警界松隆子」林雅茹長相十分甜美。（柯宗緯翻攝）

「警界松隆子」林雅茹私下打扮樸素。（柯宗緯翻攝）

「警界松隆子」林雅茹私下打扮樸素。（柯宗緯翻攝）

(13:21更新內文)高市警察局政風室與三民一分局合拍一支宣傳片，呼籲所屬同仁及民眾，警察不接受賄賂、餽贈、或任何形式之利益或接受與職務有利害關係者之邀宴、請託關說等情事，特別找來有「警界松隆子」之稱的警花林雅茹擔綱女主角，宣導拒絕餽贈及飲宴應酬，網友見到美貌驚為天人，直呼「看來追她只能靠一片真心了！」

宣導片，一名婦人為感謝轄區三民派出所在春節期間舉家外出的服務，特別準備紅包及禮盒到派出所，向警方表達感謝之意。不過，學妹正要收下紅包及禮盒時，經一旁學姊見狀委婉制止，並告訴婦人警察機關不接受餽贈邀宴，但婦人的心意，警方都收到了。

女警林雅茹表示，警察人員維護社會治安，懲兇罰惡，是職責所在，所以在春節期間不必為任何饋贈或招待飲宴等情事，共同支持警政革新作為，以型塑警察廉能形象。

有趣的是，影片PO上臉書粉絲團，有網友逗趣問如果要追影片中女主角，不能送花送禮，也無法請她吃飯，最後只能靠一片「真心」了。林雅茹現年32歲、身高168公分、體重54公斤、未婚，想追她還是大有機會。

三民第一分局分局長戴台捷表示107年度春節監察防貪專案實施期程自107年1月22日起至2月14日止，各級員警貫徹公務員廉政倫理規範要求，革除不當請託關說、贈受財物、飲宴應酬等陋習，不得參與不當邀宴，不收禮、不送禮，不接受任何餽贈、招待。籲請民眾響應政府政令，支持落實「不送禮、不受禮、不赴（邀）宴、拒受請託關說」之規定，共同攜手打造廉能政府。(三民第一分局臉書粉絲團https://goo.gl/JYTWcC)

(中時)