恐怖意外！探病被吸入磁力共振儀 印度男全身腫脹慘死

2018年01月30日 12:21 中時電子報 蔡萱

印度孟買一名男子26日前往醫院探病，並聽從醫護人員的指示將氧氣筒帶入核磁共振（MRI）室，沒想到被吸入磁力共振儀中，且氧氣筒在碰撞期間中洩漏，使這名男子因吸入過量液態氧死亡，全身腫脹出血死亡。

據《華盛頓郵報》報導，現年32歲的馬魯（Rajesh Maru）26日到孟買奈爾醫院（Nair Hospital）探望親戚，一名醫護人員請他幫忙將一瓶金屬氧氣筒帶進入磁力共振室，儘管核磁共振室規定不可以攜帶金屬物品進入，但醫護人員向馬魯保證核磁共振儀器已經被關上，還說「我們每天都是這樣做」，人在一旁的醫看到後也沒有制止。

沒想到馬魯雙手持氧氣筒進入核磁共振室後，金屬氧氣筒還是在被運作的磁力共振儀吸引，馬魯也因此被吸入核磁共振的攝影區，且雙手被氧氣瓶卡住無法脫困，儘管他很快的被現場人員拉出來並送醫，但仍在10分鐘後被宣告死亡。

警方事後經過調查表示，應該是氧氣筒撞上核磁共振機並受到破壞使氧氣洩漏，導致馬魯因吸入過量液態氧死亡。警方也將進一步調查他的確切死因。

這起意外也讓該醫院的一名醫生及2名醫護人員被以疏忽導致他人死亡而被捕。該醫院所在的馬哈拉施特拉邦也宣布，會向馬魯的家屬賠50萬盧比（約新台幣22萬元）。

(中時電子報)