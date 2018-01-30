安捷國際酒店引進「英國管家協會國際課程」學習服務精神

2018年01月30日 13:03 工商 龍益雲

新竹安捷國際酒店自1月10日試營運，為體現「國際管家」服務精神、提供以飯店為家的商務人士體貼入微的服務，引進英國管家協會的英式管家課程培訓員工在今(30)日舉辦結業式並發表成果。

安捷國際酒店 (AJ HOTEL)表示，這次引進英國管家協會(UK Butler Guild)的英式管家培訓課程學員，除現場的服務人員，還有來自豪宅物業的主管、餐旅學系的講師、觀光科系的碩士生、調酒師與來自大陸的服務業培訓主管，由講師雨果‧麥何塞 (Hugo Mechelse)培訓5天，學員們希望透過這次管家證照的培訓課程學習英國嚴謹且歷史悠久的管家服務精神。

安捷國際酒店指出，集團已有多位資深管家取得證照，秉持著以英國管家的精神，提供旅客A+服務，就如同AJ Hotel獨特像潛艇一般的外型，承載著每位旅人探索世界的冒險精神與期盼回家安定的身心，讓國內外旅客在城市航旅之間，享受優雅、美好的生活居住體驗。

安捷國際酒店有135個房間，除了鄰近台灣高速鐵路新竹站不到百米，多功能會議中心設有3個會議室，並有專屬行政公寓樓層，套房內配備廚房、洗衣機等生活家電，為提供住客像「家的感覺」，將以「英式管家」的服務串接軟硬體，為客戶帶來低調奢華的極致感受。

(工商)