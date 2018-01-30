核食解禁？食安辦：不知衛福部走露消息

2018年01月30日 12:46 中時 張理國

日本核災食品傳出將解禁，衛福部鬆口，將從「地區式管制」改為「風險管制」，但新制將待行政院裁定。行政院發言人徐國勇表示，新制規劃還沒有送到行政院，政府會在保障國人健康；依循國際規範下，參考其他國家對日本食品進口限制；以科學證據研議是否對日本核災區食品開放。行政院食安辦主任許輔則說，前年開始政府就研議與國際管理措施接軌，採取「品項管制」，但不知道衛福部昨天會突然講出來。

許輔說，事後他還問衛福部，這是原先要報告的，還是應記者詢問，結果才知道是記者詢問。對於衛福部希望打破地區式管制，改採高風險食品管制，食安辦公室主任許輔說，目前還沒有接到相關訊息。

許輔也說，目前多數國家已認同日本流通品是控制在安全範圍。美國限制日本福島附近共14個縣市高風險產品進口，但台灣則對福島5縣市管制，其中就有9個縣市的差距，原本想要討論，但因社會上意見太多，所以才先健全食安管理機制。

外傳台灣爭取加入日本主導的「跨太平洋夥伴全面進步協定」CPTPP，才想加速解禁日核災食品。許輔說，我們不能用食安去換經貿，食安涉及2300萬人的健康的基本權益，應該說食安及經貿都要顧好，我們盡量把食安做到滴水不漏，至於經貿外交部分，當然也要跟國際接軌。

(中時)