天后牌失靈？ 華山募年菜告急缺5成

2018年01月30日 13:06 中時 柯宗緯

蔡依林在臉書上，號召粉絲別買DVD，年菜捐助不能少。（翻攝臉書）

華山基金會為老人募年菜，但迄今全台仍缺5成。（柯宗緯攝）

天后牌失靈？華山基金會今年找來「呸姐」蔡依林代言，號召全民捐助年菜給弱勢獨居老人，不過距離過年僅半個月，迄今全台仍缺5成。對此，華山基金會區站長張淑雅說，並非明星牌不見成效，只是近年慈善單位湧現分食資源，加上景氣真的不佳，像是高雄以往可捐助5、6000元的民眾，這次卻縮水到600元。

蔡依林最近發行《PLAY世界巡迴演唱會LIVE DVD/BD》，忙碌之餘，還投身擔任公益大使，揪粉絲一同捐年菜給老人。她也在臉書發文提醒，「獨居老人年菜仍然需要你的呀」，甚至開玩笑說，「DVD別買了年菜捐助不能少」粉絲則笑回應，「姐～ 我們不買DVD 買BD 外加捐款600！」

【付款方式】

線上捐款：http://www.elder.org.tw/contents/project

郵政劃播帳號：42182258 戶名：華山基金會

ATM轉帳/匯款：台灣銀行 城中分行 代碼：004

帳號：045-004-833-026（轉帳後，請來電告知末五碼、日期）

電話07-5217834（華山鹽埕愛心天使站）

(中時)