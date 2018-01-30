24小時內趕到 美加速F-22猛禽全球戰鬥計畫

2018年01月30日 13:10 中時電子報 楊幼蘭

美國空軍正加強「快速猛禽」（Rapid Raptor）計畫，讓4架F-22戰機一接到指派，就立刻在24小時內趕到世上任何地方發動攻擊。

據《權威戰士》（Warrior Maven）網報導，美國空軍官員說，這計畫已進行了好些年，為4架F-22戰機配備必要的機組員、C-17運輸機、燃料，維修與武器，以在遙遠或嚴酷的環境下，進行「先發制人」的快速攻擊。

由於F-22具有強大的隱形與空對空作戰能力，因此據軍事作戰策劃人員說，先發制人攻擊的目標著重在防守嚴密，或「有爭議」的敵區。

事實證明，多數先發制人突襲似乎都有F-22的份。它能利用隱形的特性，摧毀敵方空中威脅與空中防禦，為其他戰機打出「空中走廊」。

儘管美軍當初並未設定，要讓F-22在高空發揮隱形轟炸機的功能，但它卻很適合用來摧毀敵機與空中防衛系統。

按照F-22的設計，是要讓它與F-15 或F-18等第4代戰機同飛，不僅為進一步攻擊鋪路，也利用較長程的感測器為4代戰機提供打擊目標。

「快速猛禽」計畫最初是由美國空軍太平洋司令部（Air Force Pacific Command）所設計，後來美國空軍作戰司令部（Air Combat Command）才將它的範圍擴及全球。

美國空軍作戰司令部發言人崔荷特（Sarah Trachte）說，2015與2016年F-22會部署到歐洲，就是根據「快速猛禽」計畫。從許多方面來說，這都與五角大廈的大歐洲立場完全一致。

除了秀武力，與俄羅斯抗衡外，這也是五角大廈既定戰略的一部分，以展現美國空軍的機動性與快速部署能力。

儘管美國空軍很謹慎，說這並未針對任何特定國家，但分析指出，但在歐洲的佈局擺明了這和美俄間的緊張息息相關。另一方面，去年朝鮮半島發生危機時，媒體廣泛報導，F-22曾參與軍演，也證明萬一美國真的決定攻打北韓，「猛禽」將扮演要角。

分析指出，隨著世局演變，全球風險提高，也更凸顯出F-22全球飆速出任務的重要性。

(中時電子報)