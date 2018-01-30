24小時內趕到 美加速F-22猛禽全球戰鬥計畫

美國空軍F-22戰機2017年8月29日支援「堅定決心行動」（Operation Inherent Resolve），執行打擊伊拉克與敘利亞境內伊斯蘭國（IS）激進分子任務的畫面。（美國空軍）

友善列印
中時電子報

美國空軍正加強「快速猛禽」（Rapid Raptor）計畫，讓4架F-22戰機一接到指派，就立刻在24小時內趕到世上任何地方發動攻擊。

據《權威戰士》（Warrior Maven）網報導，美國空軍官員說，這計畫已進行了好些年，為4架F-22戰機配備必要的機組員、C-17運輸機、燃料，維修與武器，以在遙遠或嚴酷的環境下，進行「先發制人」的快速攻擊。

由於F-22具有強大的隱形與空對空作戰能力，因此據軍事作戰策劃人員說，先發制人攻擊的目標著重在防守嚴密，或「有爭議」的敵區。

事實證明，多數先發制人突襲似乎都有F-22的份。它能利用隱形的特性，摧毀敵方空中威脅與空中防禦，為其他戰機打出「空中走廊」。

儘管美軍當初並未設定，要讓F-22在高空發揮隱形轟炸機的功能，但它卻很適合用來摧毀敵機與空中防衛系統。

按照F-22的設計，是要讓它與F-15 或F-18等第4代戰機同飛，不僅為進一步攻擊鋪路，也利用較長程的感測器為4代戰機提供打擊目標。

「快速猛禽」計畫最初是由美國空軍太平洋司令部（Air Force Pacific Command）所設計，後來美國空軍作戰司令部（Air Combat Command）才將它的範圍擴及全球。

美國空軍作戰司令部發言人崔荷特（Sarah Trachte）說，2015與2016年F-22會部署到歐洲，就是根據「快速猛禽」計畫。從許多方面來說，這都與五角大廈的大歐洲立場完全一致。

除了秀武力，與俄羅斯抗衡外，這也是五角大廈既定戰略的一部分，以展現美國空軍的機動性與快速部署能力。

儘管美國空軍很謹慎，說這並未針對任何特定國家，但分析指出，但在歐洲的佈局擺明了這和美俄間的緊張息息相關。另一方面，去年朝鮮半島發生危機時，媒體廣泛報導，F-22曾參與軍演，也證明萬一美國真的決定攻打北韓，「猛禽」將扮演要角。

分析指出，隨著世局演變，全球風險提高，也更凸顯出F-22全球飆速出任務的重要性。

(中時電子報)

軍事頻道─陸、海、空、軍武、戰略，一次看足

文章來源：Air Force Revs Up "Rapid Raptor" Program to Rush F-22s War

F-16、眼鏡蛇直升機聯手 國軍模… 軍隊漫畫「懶兵披頭」作者過世 …

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。