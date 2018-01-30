有蜘蛛人？環團呼籲三星使用再生能源

2018年01月30日 14:10 中時 廖德修

綠色和平派出行動小組攀爬大樓垂掛布幕。（廖德修攝）

綠色和平派出行動小組攀爬大樓，完成垂掛布幕的任務。（廖德修攝）

「快看！有蜘蛛人耶！」環保團體「綠色和平」今天（30日）上午在西門町三星直營門市派出多位行動志工，用專業的攀爬設備從5樓垂降而下，並用兩幅長達9公尺的大型布幕覆蓋住原本的三星手機廣告，布幕上寫著「三星，停止助長氣候變遷」的字樣。經過的民眾議論紛紛，有人還弄不清怎麼回事：「這是新廣告嗎？好像怪怪的。」

綠色和平能源專案經理李之安表示，三星生產的智慧型手機全球市佔率20.5%、台灣市佔率22%，兩項都高居第一位；且去年全球共賣出4億支手機，可見三星位居電子產業的龍頭品牌地位。不過其所使用的電力，只有1%來自再生能源，絕大部分電力依賴化石燃料來提供。以致從2014年至16年碳排放量上升24%，預估2017年會再上升15%；在去年綠色和平發布的「2017綠色電子品牌評比」報告中，能源表現在17個品牌中排名倒數第四。

李之安說，相形之下，三星的主要競爭對手蘋果全球市佔率排第二，卻已做出百分之百使用再生能源的承諾，去年更達到使用電力96%來自再生能源的成果。而三星的用電量極大，幾乎與多明尼加一樣，應該減少使用傷害環境的化石燃料，承諾開始使用再生能源，並且提出時間表。

綠色和平強調，今天上午的行動是與南韓、德國等地步發動，而從去年開始已有美國、英國等國家陸續加入。綠色和平也將發起一份全球性連署，並發出一封電子郵件給三星執行長，希望能轉用再生能源，停止助長氣候變遷。

(中時)