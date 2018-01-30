有蜘蛛人？環團呼籲三星使用再生能源

綠色和平派出行動小組攀爬大樓。（廖德修攝）

友善列印
中時
綠色和平派出行動小組攀爬大樓垂掛布幕。（廖德修攝）
綠色和平派出行動小組攀爬大樓，完成垂掛布幕的任務。（廖德修攝）

「快看！有蜘蛛人耶！」環保團體「綠色和平」今天（30日）上午在西門町三星直營門市派出多位行動志工，用專業的攀爬設備從5樓垂降而下，並用兩幅長達9公尺的大型布幕覆蓋住原本的三星手機廣告，布幕上寫著「三星，停止助長氣候變遷」的字樣。經過的民眾議論紛紛，有人還弄不清怎麼回事：「這是新廣告嗎？好像怪怪的。」

綠色和平能源專案經理李之安表示，三星生產的智慧型手機全球市佔率20.5%、台灣市佔率22%，兩項都高居第一位；且去年全球共賣出4億支手機，可見三星位居電子產業的龍頭品牌地位。不過其所使用的電力，只有1%來自再生能源，絕大部分電力依賴化石燃料來提供。以致從2014年至16年碳排放量上升24%，預估2017年會再上升15%；在去年綠色和平發布的「2017綠色電子品牌評比」報告中，能源表現在17個品牌中排名倒數第四。

李之安說，相形之下，三星的主要競爭對手蘋果全球市佔率排第二，卻已做出百分之百使用再生能源的承諾，去年更達到使用電力96%來自再生能源的成果。而三星的用電量極大，幾乎與多明尼加一樣，應該減少使用傷害環境的化石燃料，承諾開始使用再生能源，並且提出時間表。

綠色和平強調，今天上午的行動是與南韓、德國等地步發動，而從去年開始已有美國、英國等國家陸續加入。綠色和平也將發起一份全球性連署，並發出一封電子郵件給三星執行長，希望能轉用再生能源，停止助長氣候變遷。

(中時)

進口藍莓又農藥超標　好巿多、頂… 台科大印尼生開發App 各地清真餐…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。