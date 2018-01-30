年終尾牙預防酒駕上路 警2天取締8件

為預防民眾酒駕上路，湖內分局一連2天取締8件酒駕案，訊後依公共危險罪嫌移送法辦。(郭韋綺翻攝)

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年關將近，不少公司尾牙聚餐，為了預防民眾酒駕上路，高雄湖內警分局近來一連2天在重大路口執行攔檢勤務取締酒駕，出動警力50多人，一口氣取締8件酒駕案，訊後以涉違反公共危險罪嫌全部移送橋頭地檢署偵辦。

入冬以來，日夜溫差變化大，夜晚氣溫降低，民眾可能藉飲酒來取暖禦寒，再加上歲末年終尾牙頻繁，不少人三杯黃湯下肚，就不知不覺酒後駕駛或騎乘汽、機車上路，進而發生酒駕肇禍。

根據警方資料顯示，從12月到隔年2月一直都是酒駕高峰期，為了預防民眾酒後駕車，湖內分局近日針對轄區內易發生酒駕路段規畫取締勤務，2天取締8件酒駕案。

湖內分局統計，106年1至12月在該轄區合計取締酒後駕車共592件，其中移送法辦有392件；與105年1至12月份同期取締709件比較，取締數減少117件，移送法辦案件473件比較，減少81件。

分局長孫成儒表示，有鑑於酒後駕車的危險行為，已嚴重影響民眾的生命財產安全，每發生1件車禍都至少造成1個家庭以上的破碎，近期發生多起酒駕肇事致人受傷案件，更讓執法員警展現取締酒駕決心及持續執法強度。

孫強調，儘管酒駕案在嚴格執行取締之後，件數略有減少，具有成效，但酒駕案屢見不鮮，未來將持續加強臨檢執法及各項防制作為，達到「酒駕零容忍」杜絕酒駕，並呼籲民眾勿以身試法。

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(中時)

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