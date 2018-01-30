南港女模命案 程宇父母劃清界線拒絕作證

2018年01月30日 13:46 中時 李文正

程宇的父親開庭直接表明不願擔任證人，離開時不發一語，僅說「去問法官」。（李文正翻攝）

程宇的國中舞蹈老師出庭表示對他沒有任何印象。（李文正攝）

程宇的父親開庭直接表明不願擔任證人，離開時不發一語，僅說「去問法官」。（李文正翻攝）

南港陳姓女模命案，檢方以殺人罪起訴程宇，公訴檢察官建請法院判決死刑，但程的律師企圖以被告小時候並沒有異狀，是成長過程性格大變，才會變成殺人釀禍，為了證明程小時後並無異狀，辯護律師黃致豪聲請傳喚「品格證人」，包括父母、國中老師，合議庭裁准，今（30日）上午傳喚程宇親生父親，以及國中的舞蹈老師出庭，但蕭姓老師表示一無所知，父親更表明拒絕作證，不想再與兒子有任何瓜葛。

程宇的辯護律師之前聲請傳喚母親到庭作證，但程母出庭直接依刑事訴訟法第180條，表明「拒絕作證」，不等開庭結束，直接離開法庭，不想多看兒子一眼，離開時還說「我也是被害人」，今（30日）上午傳喚程父，他表示程宇9歲以後就沒有同住，不知道兒子成長歷程，同時拒絕作證，開庭不到10分鐘旋即離開。

程宇國中的蕭姓舞蹈老師作證時表示，因學校設有舞蹈班，程才轉學進入該校，就讀2年後就轉學，對程宇的人品沒有印象。

程宇自去年案發羈押至今，辯護律師多次聲請心理、精神鑑定，以及再犯風險鑑定，合議庭裁准由榮民總醫院進行，但辯護人還是希望由台大醫院進行，兩家醫院都表示要等到5、6月才能進行，預計下次開庭要等到6月以後。

(中時)