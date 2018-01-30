南港女模命案 程宇父母劃清界線拒絕作證

犯下南港女模命案的程宇，父母親都表示不願出庭作證，擔任他的品格證人。（報系資料照）

友善列印
中時
程宇的父親開庭直接表明不願擔任證人，離開時不發一語，僅說「去問法官」。（李文正翻攝）
程宇的國中舞蹈老師出庭表示對他沒有任何印象。（李文正攝）
程宇的父親開庭直接表明不願擔任證人，離開時不發一語，僅說「去問法官」。（李文正翻攝）

南港陳姓女模命案，檢方以殺人罪起訴程宇，公訴檢察官建請法院判決死刑，但程的律師企圖以被告小時候並沒有異狀，是成長過程性格大變，才會變成殺人釀禍，為了證明程小時後並無異狀，辯護律師黃致豪聲請傳喚「品格證人」，包括父母、國中老師，合議庭裁准，今（30日）上午傳喚程宇親生父親，以及國中的舞蹈老師出庭，但蕭姓老師表示一無所知，父親更表明拒絕作證，不想再與兒子有任何瓜葛。

程宇的辯護律師之前聲請傳喚母親到庭作證，但程母出庭直接依刑事訴訟法第180條，表明「拒絕作證」，不等開庭結束，直接離開法庭，不想多看兒子一眼，離開時還說「我也是被害人」，今（30日）上午傳喚程父，他表示程宇9歲以後就沒有同住，不知道兒子成長歷程，同時拒絕作證，開庭不到10分鐘旋即離開。

程宇國中的蕭姓舞蹈老師作證時表示，因學校設有舞蹈班，程才轉學進入該校，就讀2年後就轉學，對程宇的人品沒有印象。

程宇自去年案發羈押至今，辯護律師多次聲請心理、精神鑑定，以及再犯風險鑑定，合議庭裁准由榮民總醫院進行，但辯護人還是希望由台大醫院進行，兩家醫院都表示要等到5、6月才能進行，預計下次開庭要等到6月以後。

(中時)

17歲少年寒假打工 西門町賣愛心… 15年前破浪救孕母產嬰 巡防艇除…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。