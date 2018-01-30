中國航協：取消航班影響由台灣方面負責

2018年01月30日 13:55 旺報 徐維遠

針對台灣暫緩准許兩岸春運加班導致東航、廈航等航空公司數百架次航班取消，中國航空運輸協會30日指出，台灣此舉毫無道理，對兩岸民眾的感情造成傷害，給旅客出行帶來影響等種種後果，均應由台灣方面負責。

根據中國航空運輸協會網站，該協會以民用航空公司為主體，由企、事業法人和社團法人自願參加組成的、行業性的、不以盈利為目的的全國性社團法人，主管部門為大陸民用航空局。

根據大陸央視新聞客戶端30日指出，中航協批台灣阻撓兩岸春運加班，稱台方仍拿M503航路借題發揮，置兩岸同胞利益於不顧；作為大陸航司業者代表，聲援東航、廈航，對台方企圖移花接木轉嫁矛盾的做法堅決不予接受。

中航協表示，春節是中華民族的傳統佳節。節日將至，兩岸民眾思親之情倍增，返鄉之心迫切。大陸各航空公司此前根據市場需求和兩岸共識，努力安排加班，積極組織保障，特別是在內地繁忙機場時刻資源十分緊張的情況下，仍盡可能滿足兩岸民眾返鄉需求。目前都已準備就緒，春運期間將為兩岸民眾返鄉做好各項服務工作。

中航協表示，近日關注到台方以M503航路為由對東航、廈航春運加班設置障礙。以代表內地業者角度，中航協認為這種做法毫無道理。首先，兩岸春運加班包機已經營多年未存在任何不安全因素，以安全因素為由阻撓兩岸春運加班，純屬不顧兩岸民眾返鄉探親之迫切需求。其次，M503航路已經多方專家安全可靠性論證後並經國際民航組織批准是客觀事實，所謂「安全問題」純屬臆測。

中航協表示，台方仍拿M503航路借題發揮，置兩岸同胞利益於不顧，拿台灣民眾的人道需求做籌碼，既不明智，也不人道。作為大陸航司業者代表，在此聲援東航、廈航，對台方企圖移花接木轉嫁矛盾的做法堅決不予接受。

儘管大陸方面航空公司齊心協力積極準備臨近關頭旅客轉運、疏散的預案，但是由於航班量較大，旅客人數較多，在迫不得已的情況下也不得不面對無法執飛計劃增加的春運航班，採取無償退票的措施。台灣方面的無理做法，對兩岸民眾的感情造成傷害，給旅客出行帶來影響，凡此種種後果，均應由台灣方面負責。

(旺報)