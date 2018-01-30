2018南沙燈光藝術節開跑 9組作品精彩萬分

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旺報

2018南沙燈光藝術節今晚（30日），將在南沙蕉門河城市客廳開幕，活動持續至2月8日為期10天。本次燈光節將在蕉門河公園、市民廣場等區域，展示9組燈光作品，璀璨燈光將陪伴南沙市民，營造春節前的良好節日氛圍。

今年燈光節燈光布置，結合自然景觀的特點，並借助蕉門河寬達近300公尺的水面優勢，河面上將可見珠三角最大的江面3D水幕投影秀——「光影南沙」。此次表演結合南沙傳統文化、科技元素等，讓畫面投影到近100公尺的雙巨大扇形水幕。

而對岸投射的鐳射燈也將作為水幕表演的一部分，以電子舞曲風格的配樂，從而衍生不同的律動效果，整幅畫卷與周邊環境融為一體，讓人有強烈的視覺體驗。該表演每天只有3場、平均每場次8分鐘，分別為19：30、20：30、21：30。

這次的燈光節，主展示作品為9組，每晚亮燈時間為18:00至21:30。除了蕉門河公園水幕投影秀，也會展示作品「光之森林」。

另外廣場的其他作品也各具特色，如草坪上有矩陣式燈光塔、靠近濱海路附近有「我愛南沙」。

此外，由幻彩有機玻璃、金屬骨架組裝的「盛世蓮花」、以絲路早期運輸貨物等元素設計的「七彩魔方」、能發出聲音的作品「絲樂」等作品也為南沙帶來全新藝術形象。

(旺報)

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