大陸春節加班機喊卡 盧秀燕：影響兩岸往來

2018年01月30日 14:18 中時 張妍溱

民航局為反制大陸片面啟用M503航路，中國東方航空、廈門航空先取消176班兩岸春節加班機，盧秀燕30日公佈民調初選催票影片在記者會上表示，政府部門要順應民意卻將人民權益當籌碼導致萬名台商春節無法順利返鄉，恐影響未來兩岸人民旅遊觀光往來變動更不便。

「不能只是出氣！」民進黨政府目前是人民的頭家，應該更體恤在外打拚的台商及人民，過年僅剩半個月卻不批兩岸春節加班機，影響台灣人民順利回家過年，等於「打自己的小孩給對方看」，實在非常誇張也讓國際看笑話。

針對交通部提5大解套，其中動用軍機到金門接運，盧秀燕批評，若有人住在上海、北京或吉林的台灣人民如何到金門？顯然對大陸的春運毫無概念；其他旅客都從金門中轉回台過年，金門機場將面臨運輸大考驗，假如又遇到大霧，機場無法如期起降，增加返鄉困難度。

針對東航廈航取消春節加班機中國航協指責台灣；盧秀燕說，蔡政府取消兩岸春節加班機動作若導致兩岸關係變差，倒楣不是政府影響最大還是人民，總統出門有包機，人民卻要自己想辦法，擔憂未來兩岸觀光旅遊直航包機恐面臨困難。

對於東方及廈門航空先取消加班聲明，民航局對外表示兩航尚未向民航局提取消申請若接獲有此決定，也將配合交通部與相關部門啟動春節疏運配套。

(中時)